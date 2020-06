PlayStation 5 to jedno wielkie „niedomówienie”. Zagrywki Sony są po prostu słabe

Kolejna rzecz to wsparcie kontrolerów. Microsoft od dawna mówi wprost: wszystkie kontrolery i akcesoria dla Xboxa One będą kompatybilne z Xbox Series X. Dlatego nie trzeba mieć oporów by w czerwcu 2020, tuż przed debiutem nowych konsol kupić sobie nowy pad, nowy arcade stick czy co tam wam się jeszcze zamarzy. Z Dual Shock 4 bym jednak nie ryzykował, chociaż mając na uwadze czas pracy na jednym ładowaniu myślę, tych nigdy za wiele.

A co z ekspansją PlayStation Now, by subskrypcja faktycznie stała się odpowiedzą Sony na Xbox Game Pass? Co z jej dostępnością w Polsce? Kiedy pytaliśmy polski oddział PS o to przy okazji umożliwienia pobierania gier na dysk konsoli, dość mocno nas zbyli wymawiając się obecnością PS+. Od tamtej chwili nic się w tej kwestii nie zmieniło, a przynajmniej niczego nie komunikowano. Szkoda.

W tym momencie nie mamy nic do zakomunikowania odnośnie PlayStation Now. Obecnie w Polsce kładziemy duży nacisk na rozwój PlayStation Plus, które oferuje graczom m.in. tryb online dostępny dla wielu tytułów tytułach, dwie gry w ramach dla subskrypcji oraz ekskluzywne zniżki w PlayStation Store.

Microsoft mówi jak jest, Sony chowa głowę w piasek. Dopóki nie musi: nie zabiera głosu

Rywalizacja będzie zawzięta — i choć Microsoft te konsole i wszystko dookoła nich robi trochę hobbystycznie (u nich, dla odmiany, cała reszta działów radzi sobie super, a wszelkiej maści subskrypcje regularnie dostarczają im ciężarówki pieniędzy ;), patrząc na to jak się przygotowują do nowej generacji wierzę, że tym razem podejdą do rywalizacji trochę poważniej niż w dogorywającej generacji. Sony jest ostrożne w deklaracjach, tym razem boi się wyjść przed szereg i nie chce nawet chlapnąć nic z ceną. Chociaż prawdą jest, że jak Microsoft zechce, to zmiecie ich na tym polu z miejsca, bo ich stać. I wtedy nawet najlepsze tytuły na wyłączność i kontynuacje Spider-Mana im nie pomogą, bo wszyscy zainteresowani kupią konsolę trochę później i nadrobią je hurtem, a podstawową konsolą będzie dla nich Xbox.