Wsteczna kompatybilność nabiera sensu. PlayStation 5 odtworzy tysiące gier z PS4!

Na reakcję firmy nie trzeba było długo czekać — wpis na oficjalnym blogu PlayStation doczekał się już kilku aktualizacji, a najważniejszą z nich wydaje się być ta dotycząca wstecznej kompatybilności właśnie. Bo nagle okazuje się, że już nie będzie to wsparcie dla raptem stu najpopularniejszych tytułów, a w katalog wspieranych w ten sposób produkcji to tysiące gier. I wspomniana aktualizacja mówi o… ponad czterech tysiącach gier, które skorzystają z dodatkowej mocy, którą oferować będzie mocniejsza konsola. Ekipa odpowiedzialna za konsolę już teraz mówi, że przetestowała setki tytułów — a w kolejce czekają kolejne tysiące, by być gotowe na premierę konsoli. O tym że najpopularniejsze gry doczekają się wsparcie — nie mam wątpliwości, ale mnie najbardziej interesują tytuły mniej znane, niszowe. Bo to je zawsze jest najłatwiej pominąć na gorąco — a przez brak wsparcia na nowych sprzętach, trudno do nich wrócić.

Krok w dobrym kierunku: teraz czekamy jeszcze na wsteczną kompatybilność obejmującą gry z PSX, PS2 oraz PS3. No i współczujemy* braku dodatkowych wpływów ze względu na kolejne „remastery” wydawane na nową generację sprzętu za pełną cenę.

* nie no, zgrywam się ;-).