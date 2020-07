PlayStation 5 vs. Xbox Series X. Co kupimy, w co pogramy i dlaczego?

Na dzień dzisiejszy można porównać PlayStation 5 i Xbox Series X pod wieloma względami. Możemy patrzeć na specyfikację konsol, cechy dedykowanych im kontrolerów, a także listę gier, które ukażą się w pierwszych tygodniach i miesiącach od debiutu nowego PlayStation i nowego Xboksa. Ogromną niewiadomą pozostaje cena urządzeń, dlatego umyślnie przyglądamy się temu, jak wypadają obydwie konsole w aktualnej sytuacji.

PlayStation 5 czy Xbox Series X? Która konsola nowej generacji jest mocniejsza?

Nie porównujemy jednak ich możliwości technicznych, a przyglądamy się tym aspektom urządzeń i gier, o których coraz rzadziej się mówi. To gry mają być w centrum uwagi i to one powinny w największym stopniu wpływać na decyzję o zakupie jednej czy drugiej platformy. Oczywiście, że pod uwagę należy wziąć także inne czynniki, ale tym kluczowym w przypadku konsoli do gier powinny być… gry.