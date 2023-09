PlayStation 5 przystroisz nowymi, metalicznymi, akcesoriami. Oto one!

PlayStation 5 daleko do bycia królową piękności. Konsola może i wygląda futurystycznie, ale przede wszystkim jest... no ogromna. Szczerze mówiąc — sam przekonałem się do niej dopiero wówczas, gdy odziałem moją konsolę w czarne panele. Z nimi sprzęt znacznie mniej się wyróżnia i stał się bardziej... neutralny. Sony jednak nie zwalnia z wydawaniem nowych akcesoriów. Panele i pady wydawane wydawane są w tych samych kolorach — by wszystkie do siebie pasowały. Wczoraj podczas konferencji State of Play firma zaprezentowała trzy nowe warianty kolorystyczne — zarówno kontrolerów, jak i paneli do konsol.

Trzy nowe kolory kontrolerów i paneli do konsol PlayStation 5!

Tym razem PlayStation można będzie przystroić metalicznymi panelami w czerwieni, niebieskości oraz srebrze. Nazywano je, kolejno: wulkaniczna czerwień, kobaltowy niebieski oraz srebro wysokiej próby (ang. sterling silver). W tych trzech nowych wariantach pojawią się zarówno panele, jak i kontrolery. PlayStation 4 doczekało się całego pakietu metalicznych padów Dual Shock — wiemy mniej więcej czego można się po nich spodziewać. Niestety, dla wszystkich którzy chcieliby je czym prędzej dodać do swoich kolekcji nie mam dobrych wieści. Trochę na nie zaczekamy.

Nowe kolory padów i paneli do PlayStation 5 - kiedy premiera?

Zamówienia przedprepierowe można będzie składać od trzeciego listopada — cała paleta nowych produktów trafi do sklepów jednak dopiero w 26. stycznia 2024 roku. Szczerze mówiąc — jestem zaskoczony tym, że firma nie wprowadzi ich do sprzedaży przed świąteczną gorączką. Nowy kontroler wydaje się być świetnym prezentem który można sprawić przyjaciołom i rodzinie. Ale prawdopodobnie obecnie wszystkie siły skupione są na produkcji PlayStation Portal. Nowy gadżet ma trafić do sprzedaży już w połowie listopada.