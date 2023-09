Darmowy mega hit ostatnich miesięcy nareszcie trafi na PlayStation 5!

Honkai: Star Rail to jedna z gier, która w ostatnich miesiącach bije rekordy popularności. Uniwersum gier MiHoYo stale się powiększa — a nic nie wskazuje na to, by twórcy planowali zwolnić tempa. Produkują hit za hitem, a przecież Genshin Impact także stale rośnie w siłę. Na horyzoncie jest Zenless Zone Zero. Honkai: Star Rail rozkochało zaś w sobie graczy na komputerach, smartfonach i tabletach. O tym że wersja na PlayStation 5 powstaje wiedzieliśmy od dawna — teraz nareszcie mamy konkrety związane z premierą!

Honkai: Star Rail — premiera na PlayStation 5 już w październiku!

Honkai: Star Rail w najnowszej odsłonie (1.3. — z aktualizacją Celestial Eyes Above Mortal Ruins) trafi na konsole Sony już w październiku. A dokładniej rzecz biorąc: 11 października. Wszyscy zainteresowani już teraz mogą się zarejestrować, by otrzymać specjalne bonusy. Wszystkie szczegóły z tym związane znajdziecie na dedykowanej stronie, gdzie twórcy ilościowo opowiadają o nagrodach czekających na wszystkich śmiałków decydujących się dołączyć do tej przygody na konsolach Sony. W chwili pisania tego pre-rejestracji dokonało ponad 800 tys. użytkowników, co w praktyce oznacza że do odblokowania został już tylko ostatni stopień nagród. I nie mam wątpliwości że przez tych kilka tygodni uda się magiczną barierę miliona przebić.

Doskonałe wieści, bo mimo że gra jest dostępna zarówno na sprzęty mobilne (iOS i Android) oraz komputery osobiste, to wersja na konsole została zapowiedziana dość dawno — i gracze najzwyczajniej w świecie jej wyglądali z niecierpliwością. Teraz mamy konkrety i można już zaznaczać datę w kalendarzu — do premiery pozostał niespełna miesiąc!