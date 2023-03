Zeszły rok dla Play był szczególnie ważny i przełomowy. Przede wszystkim za sprawą przejęcia UPC, stałej rozbudowie stacji bazowych, pozyskiwaniu nowych klientów i udostępniania nowych usług. W pierwszym półroczu operator przyspieszył mocno z inwestycjami, które zapewnią dostęp do szybkiego internetu na terenie całej Polski. I to się opłaciło. W połowie roku firma mogła chwalić się liczbą raportowanych klientów mobilnych na poziomie 16,5 mln. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,6% r/r osiągając 12,7 mln. Rok 2022 był też tym, w którym operator przekroczył liczbę 10 tysięcy stacji bazowych rozsianych po całej Polsce. Udało też się nawiązać współpracę z InfraVia Capital Partners. Powołana w ten sposób tzw. spółka celowa ma jedno, najważniejsze zadanie - dostarczenie 6 milionom gospodarstw domowych szerokopasmowego internetu światłowodowego w nowym otwartym modelu dostępu do sieci.

Teraz przyszła pora na podsumowanie całego zeszłego roku. I trzeba przyznać, że Play ma się czym pochwalić bo operator wzrosty zaobserwował we wszystkich kategoriach swojej działalności:

2022 rok był rokiem transformacji i przełomu zarówno dla Play, jak i dla polskiego rynku. Dzięki zmieniającemu reguły gry przejęciu UPC Polska i rekordowo szybkiej integracji, oferujemy klientom pełną gamę usług mobilnych, stacjonarnego internetu i cyfrowej rozrywki oraz rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw. Nasze wyniki za czwarty kwartał i cały rok 2022 są dowodem naszej niezawodności: pomimo trudnych warunków makroekonomicznych pozyskaliśmy ponad 1,5 miliona nowych klientów i przekroczyliśmy próg 17 milionów klientów mobilnych.

- mówi Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play.

Play w 2022 r. Operator ma już ponad 17 mln klientów

Jak 2022 r. wyglądał w liczbach? Podsumujmy:

Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 8,7% r/r do ponad 17 mln. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,2% r/r do 12,8 mln

Liczba abonentów usług dla domu przekroczyła 2 mln dzięki dalszemu rozwojowi usług internetu stacjonarnego i telewizji, zarówno Play, jak i UPC

Przychody ogółem wzrosły o ponad 22% r/r przekraczając w 2022 r. 8,9 mld zł

Przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,2% r/r do 4,4 mld zł

EBITDAaL wzrósł o ponad 20% r/r, osiągając 3,8 mld zł w 2022 r. i o 39% r/r tylko w czwartym kwartale do 945 mln zł

Play mocno stawia na usług stacjonarne - w czym pomaga przejęcie w zeszłym roku UPC - dostawcy internetu szerokopasmowego. Szybka integracja i stworzenie jednego zespołu po przejęciu UPC Polska sprawiła, że w mniej niż 50 dni udało się uruchomić pierwszą wspólną ofertę dla klienta łączącą usługi mobilne z usługami stacjonarnymi. Przełożyło się to również na zwiększenie zasięgu usług dla domu do 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Nie byłoby to możliwe bez wyjątkowych pracowników PLAY i UPC, którzy odpowiedzialnie, jako jeden zespół, pomagają ukraińskim obywatelom uciekającym przed wojną, dbają o naszych klientów, czy też podejmują działania w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa naszych usług. Obchodząc 16-lecie działalności na rynku, z optymizmem i ekscytacją patrzymy w przyszłość, ponieważ chcemy zapewniać klientom w Polsce jeszcze większą wolność wyboru usług mobilnych, internetu stacjonarnego i cyfrowej rozrywki.

- dodaje Prezes Grupy Play