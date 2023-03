W zasadzie już każdy z operatorów „wielkiej czwórki” - Orange, Play, Plus i T-Mobile w mniejszym lub w większym stopniu przeprowadził podwyżki w swoich ofertach. Policzymy więc dziś średni koszt usług telefonii komórkowej u każdego z nich, uwzględniając abonamenty w głównej marce i submarkach oraz oferty na kartę.



Tak więc chyba po raz pierwszy w naszych zestawieniach czy porównaniach nie będziemy się skupiać na zawartości czy promocjach i łączeniu usług - tylko "goły" cennik miesięczny za poszczególne pakiety.

Średni koszt usług komórkowych w Orange

Abonament w Orange



W abonamencie Orange mamy trzy plany, za 55 zł, 65 zł i 85 zł miesięcznie, co daje nam średni koszt usług na poziomie 68,33 zł miesięcznie - sporo, ponad średnią z zeszłego roku, ale z pewnością zaniżały ją pozostałe oferty w Orange - tańsze i bez zobowiązania.

Oferta na kartę w Orange



Uwzględniając tylko pakiety miesięczne, w Orange na kartę mamy 3 - zresztą pakiet kwartalny i roczny, średnio daje nam koszt najtańszego miesięcznego, więc wystarczy policzyć te 3. Tak więc mamy tu średni koszt 35 zł miesięcznie. Razem z abonamentem daje nam to średnio 51,66 zł, a więc już blisko średniej z zeszłego roku.

Subskrypcja w Orange Flex



W Orange Flex, średnia z dostępnych aktualnych subskrypcji wynosi 48,75 zł miesięcznie - nieco ponad średnią rynkową z 2022 roku.

Abonament, subskrypcja i oferta na kartę w nju mobile



W ofercie na kartę nju mobile mamy jeden pakiet za 29 zł, w subskrypcji podobnie, więc wystarczy policzyć średnią z abonamentu z miesięcznym okresem wypowiedzenia, która wynosi 29 zł miesięcznie, czyli najniższa z każdej z ofert w Orange.

Reasumując i uśredniając wszystkie oferty w Orange - średnia u tego operatora wynosi 45,27 zł miesięcznie.

Średni koszt usług komórkowych w Play

Abonament w Play



W Play mamy aż 5 planów taryfowych, ze średnią dokładnie 66 zł miesięcznie, a więc o ponad 2 zł mniejszą niż w abonamencie Orange.

Oferta na kartę w Play



W Play na kartę, oprócz wyżej widocznych miesięcznych pakietów, jest jeszcze jeden za 25 zł z 10 GB transferu danych, więc weźmiemy go do wyliczenia średniej, która w tym przypadku wyniosła ostatecznie 32,50 zł.

Abonament w Virgin Mobile



W wyliczeniach średniej w abonamencie Virgin Mobile miałem pewien dylemat, gdyż jeden z pakietów za 15 zł nie uwzględniał zużycia transferu danych - 1 zł za 1 GB, maksymalnie 15 GB. Jeśli wykorzystamy w nim cały limit 15 GB, jego koszt wyniesie 30 zł miesięcznie, więc pomijam go w wyliczeniach. Średni koszt mamy tu 35 zł miesięcznie.

Oferta na kartę w Virgin Mobile



W ofercie na kartę mamy podobną zagwozdkę, są dwa pakiety za 3 zł i 9 zł, które znacznie obniżają koszt, ale zawierają niewielkie pakiety usług w porównaniu z pozostałymi pakietami. Niemniej liczymy miesięczne pakiety, więc razem z nimi średnia wynosi tu zaledwie 16,75 zł. Z pominięciem pakietów mini z kolei - 27,50 zł.

Reasumując i uśredniając wszystkie oferty w Play - średnia u tego operatora wynosi 37,56 zł miesięcznie z uwzględnieniem pakietów mini w Virgin Mobile, a bez nich: 40,25 zł.

Abonament w Plus



W Plusie dostępne są cztery plany taryfowe, których średni koszt wynosi obecnie 69 zł miesięcznie, a więc nieznacznie (67 groszy) więcej niż w Orange, ale 3 zł więcej niż w abonamencie Play.

Oferta na kartę w Plus i Plush



Oferta na kartę w Plus i Plush jest tożsama. Mamy więc tu trzy pakiety w tej samej cenie, ze średnim kosztem na poziomie 35 zł miesięcznie.

Abonament w Plush



Podobna średnia jest w abonamencie Plush, czyli 35 zł miesięcznie.

Reasumując i uśredniając wszystkie oferty w Plus - średnia u tego operatora wynosi 46,33 zł miesięcznie.

Abonament w T-Mobile



T-Mobile ma cztery plany taryfowe, których średni koszt wynosi 61,25 zł miesięcznie, a więc najniższy z wszystkich ofert abonamentowych.

Oferta na kartę w T-Mobile



W T-Mobile na kartę, bez pakietu dla obywateli Ukrainy mamy 4 miesięczne pakiety, ze średnim miesięcznym kosztem na poziomie 33,75 zł.

Subskrypcja i oferta na kartę w Heyah



W subskrypcji Heyah mamy tylko jeden pakiet za 29,99 zł, natomiast w ofercie na kartę trzy ze średnią 35 zł miesięcznie.

Reasumując i uśredniając wszystkie oferty w T-Mobile - średnia u tego operatora wynosi 39,9975 zł miesięcznie, wygląda to jakby operator celowo próbował nie przekraczać średniej 40 zł, co jeszcze mu się udaje.



W zestawieniu tym pominąłem operatorów wirtualnych, bo ich klienci stanowią obecnie około 4,5% rynku, więc nie wpłynęłoby to zbytnio na średnią.

Podsumowując - według kolejności, średni koszt usług komórkowych w ofercie T-Mobile wynosi: 39,99 zł, w Play: 40,25 zł (z pakietami mini w VM: 37,56 zł), w Orange: 45,27, a w Plusie: 46,33 zł miesięcznie. Dla całego rynku z kolei: 42,96 zł.

To niższa średnia, niż za zeszły rok, ale pamiętajmy przy tym, że stosunek klientów droższych ofert abonamentowych w Polsce do klientów tańszych ofert na kartę stanowi: 70% do 30% - mocno zaokrąglając (pierwszy zrzut ekranu w tym wpisie). Licząc same abonamenty (z długoterminowym zobowiązaniem), ich średni koszt wynosi obecnie 66,14 zł (T-Mobile - 61,25 zł, Play - 66 zł, Orange - 68,33 zł, Plus - 69 zł).

