Bez specjalnego ogłoszenia ze strony Play, operator zdecydował się jako ostatni z „wielkiej czwórki” na znaczącą podwyżkę cen za abonament komórkowy. W zeszłym roku zrobił to T-Mobile i Orange, w tym Plus i teraz Play.

Podwyżka w Play z uwagi na promocję, która obowiązywała przez dłuższy czas przy zakupie abonamentu w sieci, wydaje się dość znacząca. Chodzi oczywiście o rabat 10 zł za kupno czy przeniesienie numeru online. Dla przykładu Abonament M do tej pory kosztował 60 zł, ale za zakup online 50 zł. Dzisiaj ten sam plan kosztuje już 65 zł - już bez dostępnej promocji za zakup online. Podobnie Abonament L kosztował 80 zł, online 70 zł, a dziś już 85 zł.



Reasumując - formalnie abonament w Play podrożał o 5 zł, realnie - porównując opcję jeszcze sprzed tygodnia o 15 zł. Nie ma tu też zasady znanej z podwyżek u pozostałej trójki operatorów - więcej za więcej, gdyż podwojony transfer danych obowiązuje też już od jakiegoś czasu, tak więc nie ma tu już pola do jeszcze większych limitów transferu danych.

Najtańsze oferty na abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Wszystkie podwyżki u pozostałych operatorów opisywaliśmy w osobnych materiałach, linki do nich znajdziecie w tym wpisie. Możemy więc przejść już do porównania aktualnych cenników abonamentów komórkowych „wielkiej czwórki”.

Porównanie podzieliłem na trzy części - najtańsze abonamenty do 50 zł, najpopularniejsze abonamenty - powyżej 50 zł do 70 zł oraz najdroższe abonamenty - powyżej 70 zł.

Zaczynamy od najtańszych. W Orange po ostatniej podwyżce nie uświadczymy już abonamentu poniżej 50 zł. W Play mamy dwa abonamenty w limicie do 50 zł, a w T-Mobile jeden.

Najtańsze abonamenty w Orange, Play, Plus, T-Mobile Play S Play S+ Plus S T-Mobile XS nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane wiadomości SMS/MMS transfer danych 3 GB 15 GB 6 GB 5 GB bonusy Disney+ na rok Rozrywka bez ograniczeń na kwartał abonament 35,00 zł 50,00 zł 39,00 zł 40,00 zł

Tak więc w tym pułapie najtańszy jest obecnie Play, dalej mamy Plus i T-Mobile.

Najpopularniejsze oferty na abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile

W limicie do 70 zł Orange ma dwa pakiety - za 55 zł miesięcznie i 65 zł miesięcznie. Play jeden za 65 zł miesięcznie, Plus jeden za 59 zł i T-Mobile podobnie jak Orange dwa - za 55 zł miesięcznie i 65 zł miesięcznie.

Najpopularniejsze abonamenty w Orange, Play, Plus, T-Mobile Orange S Orange M Play M Plus M T-Mobile S T-Mobile M nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane wiadomości SMS/MMS transfer danych 30 GB 140 GB/70 GB 120 GB 50 GB 30 GB Bez limitu (30 Gb/s) bonusy CyberOchrona i Telewizja mobilna CyberOchrona i Telewizja mobilna Telewizja PlayNOW Disney+ na rok Rozrywka bez ograniczeń na kwartał Rozrywka bez ograniczeń na pół roku abonament 55,00 zł 65,00 zł 65,00 zł 59,00 zł 55,00 zł 65,00 zł

Najdroższe oferty na abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile

W przypadku najdroższych abonamentów - powyżej 70 zł, Orange ma jeden abonament za 85 zł, Play ma dwa - za 85 zł miesięcznie i 95 zł miesięcznie, Plus podobnie dwa - za 79 zł miesięcznie i 99 zł miesięcznie, a T-Mobile podobnie jak Orange jeden - za 85 zł miesięcznie.

Najdroższe abonamenty w Orange, Play, Plus, T-Mobile Orange L Play L Play Homebox Plus L Plus XL T-Mobile L nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane wiadomości SMS/MMS transfer danych 300 GB/150 GB 240 GB 300 GB 120 GB 250 GB Bez limitu danych i prędkości bonusy CyberOchrona i Telewizja mobilna Telewizja PlayNOW Telewizja PlayNOW + 300 GB Disney+ na rok Disney+ na rok Rozrywka bez ograniczeń na pół roku abonament 85,00 zł 85,00 zł 95,00 zł 79,00 zł 99,00 zł 85,00 zł

Tak więc do 100 zł za miesięczny abonament jest już blisko, niektórzy operatorzy mają jeszcze zapas do tego pułapu na maksymalnie jeszcze jedną podwyżkę - myślę, że jeszcze w tym roku to nastąpi.

Stock Image from Depositphotos.