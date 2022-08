Ten rok dla Play jest szczególnie ważny i przełomowy. Przede wszystkim za sprawą przejęcia UPC, stałej rozbudowie stacji bazowych, pozyskiwaniu nowych klientów i udostępniania nowych usług. Play w pierwszym półroczu przyspieszyło mocno z inwestycjami, które zapewnią dostęp do szybkiego internetu na terenie całej Polski.

Pierwsza połowa 2022 roku to punkt zwrotny dla PLAY, a także moment przełomowy dla polskich klientów. Jestem dumny z tego, jak szybko i skutecznie zespoły Play i UPC połączyły swoje siły i w rekordowo szybkim czasie wprowadziły naszą pierwszą wspólną ofertę powitalną. PLAY i UPC łączą wspólne cele - wsłuchiwanie się w potrzeby klientów oferując im najlepszy stosunek jakości do ceny oraz najwyższą jakość usług mobilnych i stacjonarnych. W II kwartale 2022 r. umocniliśmy naszą wiodącą pozycję na polskim rynku przyspieszając wzrost i poprawiając wyniki we wszystkich kategoriach, począwszy od satysfakcji klientów po przychody i efektywność finansową, zarówno dla usług mobilnych, jak i stacjonarnych.