Dopiero po złożeniu wniosku o przeniesienie numeru, Play zaproponował mi dwukrotnie niższy abonament

Sami przyznacie, że nie jest to coś , nad czym warto się zastanawiać (mój iPhone 11 nie obsługuje 5G, więc to też nie jest dla mnie korzyść). Do tego dochodzi powrót problemów z zasięgiem. Aktualnie w domu mam 1 do maksymalnie 2 kresek LTE (w ubiegłym roku było lepiej), w centrum Warszawy 1 kreska LTE jest natomiast standardem. Tak, to ten sam Play, który oferuje 5G.

Stwierdziłem, że nie ma to sensu i wypełniłem formularz przeniesienia numeru do innej sieci z ciekawszą ofertą. Wysłałem zgłoszenie, dostałem potwierdzenie i…

30 minut później SMS-a od sieci Play.

Jak widzicie oferta przedłużeniowa zmieniła się nie do poznania. Te same 20 GB internetu i nielimitowane rozmowy nagle przestały kosztować 55 złotych a zaczęły 25, czyli ponad dwa razy mniej. Tego samego dnia zadzwonił również konsultant namawiający na przedłużenie umowy. Kiedy jednak powiedziałem, że problem z zasięgiem w konkretnych lokalizacjach występuje na kilku smartfonach i dwóch różnych numerach/kartach Play, pomysły na pomoc się skończyły, a ja podziękowałem za dalszą rozmowę.

Przyznam, że nigdy nie byłem osobą, która straszy dostawcę usług przejściem do konkurencji czy składa wypowiedzenie tylko po to żeby otrzymać korzystniejszą ofertę. Zaskakująca jest dla mnie natomiast ogromna różnica w opłacie, którą SMS-em zaproponował Play. Co więcej to taki „bait”, bo wiadomość tekstowa nie informuje o niczym poza niższą kwotą i pakietem danych. Nie wiem na ile lat zawarłbym umowę, czy w propozycji są bonusy Amazon Prime i Tidal. Operator kusi tylko ceną, by jeszcze tego samego dnia ponownie zadzwonić z jakąś ofertą. „Ponownie”, bo tych telefonów miałem ostatnio kilka, ale po usłyszeniu propozycji takiej samej jak w aplikacji (screeny powyżej) poprosiłem, by więcej z ofertą przedłużenia do mnie nie dzwonić.

Więc tak – jeśli ktoś Wam powiedział, że po złożeniu wypowiedzenia lub wypełnieniu formularza z przeniesieniem numeru do konkurencji dostaniecie od swojego operatora korzystniejszą ofertę – jest to prawdą, o czym przekonałem się właśnie na własnej skórze. Ja jednak zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli ktoś mam mnie w nosie i nie chce żebym dalej płacił mu pieniądze (a to da się wyczuć po ofercie przedłużenia abonamentu), to ja tym bardziej nie mam ochoty zostawać z nim jako klient.