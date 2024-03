Płatny Facebook w niższej cenie. Kto za to zapłaci?

W listopadzie ubiegłego roku Meta wprowadziła abonamenty w swoich usługach. Dzięki nim można wyłączyć reklamy np. na Facebooku, czy Instagramie. Koszt miesięczny? 60 zł. Nie znam nikogo, kto wydałby takie pieniądze na kilka funkcji związanych wyłącznie z reklamami. Co oferuje subskrypcja?

Gdy wybierzesz subskrypcję, nie będziesz widzieć reklam w Produktach Meta podczas korzystania z kont na Facebooku i Instagramie, które należą do tego samego Centrum kont. Jeśli masz konta, które nie zostały dodane do tego Centrum kont, również w ich przypadku konieczne będzie dokonanie wyboru i zdecydowanie, czy chcesz korzystać z naszych Produktów bezpłatnie z reklamami, czy włączyć subskrypcje dla każdego z kont osobno lub za pośrednictwem Centrum kont. Możesz też dodać wszystkie swoje konta do tego samego Centrum kont. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać konta w Centrum kont.

Gdy subskrypcja jest aktywna, Twoje informacje nie są przekazywane reklamodawcom.

Ponieważ w ramach subskrypcji nie będziesz widzieć reklam, niektóre ustawienia reklam nie będą już dla Ciebie istotne i nie będziesz mieć do nich dostępu.

Nadal będziesz widzieć posty i wiadomości od firm i twórców, ale nie będziesz już widzieć ich reklam.

Nadal będziesz mieć dostęp do naszych standardowych funkcji, takich jak Aktualności, Relacje i Rolki.

Płatności za subskrypcję są naliczane co miesiąc, o ile subskrypcja nie zostanie anulowana co najmniej 24 godziny przed terminem kolejnej płatności za pośrednictwem Preferencji reklamowych.

Twoje możliwości reklamowania się i zarabiania na reklamach będą ograniczone. Dowiedz się więcej o tym, jak subskrypcja może wpłynąć na Twoje możliwości reklamowania się i monetyzacji za pomocą reklam.

Nowy cennik za Facebooka bez reklam. Ile trzeba zapłacić?

Teraz okazuje się, że Meta zmienia swój cennik i tnie ceny abonamentów prawie o połowę. I to podobno pod przymusem Unii Europejskiej, gdyż zmiany te mają wynikać z Aktu o rynkach cyfrowych, który wszedł w życie na początku marca tego roku. Ile więc trzeba teraz zapłacić?

35,00 zł/miesiąc za pierwsze konto

21,00 zł/miesiąc za każde dodatkowe konto

Na ten moment ceny te obowiązują kupując subskrypcję przez stronę internetową. W aplikacji mobilnej (przynajmniej na iOS) za pierwsze konto trzeba zapłącić 59,99 zł, a za każde kolejne 30 zł miesięcznie. A jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów? W strefie Euro mamy odpowiednio 5,99 euro miesięcznie za pierwsze konto i 4 euro za każde kolejne. W prostym przeliczeniu daje nam to ok. 26 zł (za pierwsze konto) i ok. 17 zł (za każde kolejne). Cóż... widać w Polsce trzeba płacić więcej. Jesteście chętni?

Stock image from Depositphotos