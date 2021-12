Płatności kartą za przejazd we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu

Płatności kartą za przejazd pojazdami komunikacji miejskiej, bez konieczności drukowania biletu papierowego pojawiły się wcześniej - już na początku 2018 roku we Wrocławiu. W tym mieście również to Mennica Polska wdrażała wówczas swój projekt Open Payment System.

Jan Gosiewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Wprowadzenie nowej możliwości dokonywania opłaty za przejazd jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pasażerów. Zależy nam, żeby pasażerowie chcący korzystać z biletów jednorazowych mogli kupować je w każdym pojeździe przy użyciu karty płatniczej lub telefonu.

To bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza do turystów - osobiście już kilkukrotnie z niego korzystałem będąc we Wrocławiu. Nie musimy, dzięki niemu zapoznawać się z obowiązującymi taryfami czy szukać punktów ze sprzedażą biletów papierowych. Po wejściu do pojazdu wybieramy w automacie jeden z dostępnych biletów, przykładamy później do automatu kartę zbliżeniową lub urządzenie z podpiętą kartą płatniczą - smartfon lub smartwatch, bilet zapisuje się w postaci jednorazowego tokena na naszej karcie i po problemie.

Jacek Sieński, Dyrektor Działu Handlowego Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej:

Cieszy nas, że mieszkańcy Poznania staną się beneficjentami korzyści wynikających z wdrożenia Open Payment System. Pasażerowie zyskają wygodniejszy i szybszy sposób na uiszczenie opłaty za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej – bez potrzeby posiadania papierowej wersji biletu przed wejściem do pojazdu. Warto zwrócić uwagę również na proekologiczny charakter innowacji, z uwagi na eliminację papierowego biletu czy potwierdzenia uprawnienia do przejazdu – zastępuje go popularna zbliżeniowa karta płatnicza.

Dodatkowa opcja opłaty za przejazd kartą płatniczą ma pojawić się w przyszłym roku we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu, obsługiwanych przez MPK oraz przewoźników gminnych. Będą mogli z niej skorzystać wszyscy pasażerowie bez biletu okresowego czy karty PEKA (która to umożliwia opłacanie za przejechane przystanki) i opłacić kartą przejazd, wybierając jeden z biletów czasowych ZTM: na 15, 45 i 90 minut lub 24-godzinny.

Umowa z Mennicą Polską, która będzie obsługiwała ten system, podpisana została na 5 lat od chwili jego uruchomienia, a co planowane jest na koniec sierpnia 2022 roku.

