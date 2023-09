Cyberpunk 2077 2.0. Na ten moment gracze czekali prawie trzy lata

Trzy lata, dziesiątki różnych aktualizacji i zapowiedź dodatku fabularnego. Cyberpunk 2077 w wersji 2.0 ma szansę być tym, czym najnowsza produkcja CD PROJEKT RED miała być już w dniu premiery. I to wszystko w ramach darmowej aktualizacji.

Zapewne pamiętacie zapowiedzi związane z Cyberpunk 2077 przed premierą gry w 2020 r. Twórcy zapewniali, że gracze otrzymają produkt dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, z tętniącym życiem futurystycznym miastem i rozwiązaniami wynoszącymi rozgrywkę na wyższy poziom. Szybko jednak okazało się, że to tylko puste słowa. I choć Cyberpunk 2077 okazał się wielkim sukcesem finansowym, wielu graczy było rozczarowanych. Jednak CD PROJEKT RED stanął na wysokości zadania i prawie 3 lata naprawił grę, by sprostać tym oczekiwaniom.

Cyberpunk 2077. Aktualizacja 2.0

Nie da się ukryć, że największym mankamentem, poza wszystkim o czym już powiedziano na przestrzeni ostatnich lat, podstawowej wersji gry był system policji. Teraz, wraz z darmową aktualizacją 2.0, podstawowa wersja gry w końcu będzie tym, co obiecywano nam przed premierą w 2020 r. CD PROJEKT RED informuje, że system policji przeprojektowano w oparciu o jasne, proste zasady: działalność przestępcza jest karana, przestępcy / uciekinierzy są ścigani, a cyberpsychole są zabijani — bez owijania w bawełnę. Wszystkie funkcje zostały zaprojektowane tak, aby wspierać przejrzystość i prosty, ale jednocześnie rozbudowany, system prewencyjny. Co to oznacza w praktyce?

Interfejs wyraźnie wskaże wszystkie poziomy zaangażowania policji - tzw. Heat. Zdobycie maksymalnego jego poziomu, czyli 5 gwiazdek, równoznaczne jest z koniecznością zmierzenia się mini-bossami Max Tac o różnych archetypach. Nie zabraknie jednak spektakularnych ucieczek - studio przeprojektowało je w ten sposób, byśmy mieli do czynienia z angażującymi pościgiami samochodowymi, a nawet blokadami dróg.

Wszystkie zmiany, jakie dla Was przygotowaliśmy mają dawać frajdę z grania. Nie chcemy ograniczać Was jako graczy, karać zbyt często czy przerywać Waszego flow - wręcz przeciwnie. Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nowe systemy, aby stworzyć przyjemne i angażujące doświadczenie z jedną, prostą zasadą - nie łamcie prawa jeśli nie jesteście gotowi na konsekwencje.

- mówią przedstawiciele studia i podkreślają, że wszystkie te rozwiązania udostępnione zostaną za darmo dla podstawowej wersji gry, która wraz z premierą dodatku Widmo wolności, otrzyma aktualizację 2.0.

Cyberpunk 2077 2.0 to jednak nie tylko usprawniona policja. Posiadacze podstawowej gry otrzymają również:

Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Kiedy premiera?

Cyberpunk 2077: Widmo wolności do sprzedaż trafi już w tym miesiącu - 26 września na Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC (GOG, Steam, Epic Games Store). Już teraz możecie kupić ten tytuł w ramach przedsprzedaży - osobno lub w zestawie z podstawową wersją gry Cyberpunk 2077, która będzie wymagana do gry w dodatek. Ci, którzy zdecydują się kupić Widmo wolności w przedsprzedaży otrzymają również bonus w postaci dostępu do samochodu Quadra Sport R-7 “Vigilante” - jednego z nowych pojazdów w dodatku - natychmiast po premierze. Gracze zamawiający Widmo wolności w przedsprzedaży na PlayStation 5 otrzymają dodatkowo trzy awatary premium. Wybieracie wersję na PC? Sprawdźcie, czy wasze komputery poradzą sobie z grą i dodatkiem i zaoferują możliwość zagrania w produkcję CD PROJEKT RED w najwyższych ustawieniach.