Płatne gry tutaj pobierzesz całkowicie za darmo. Grzech nie skorzystać

W ubiegłoroczne wakacje Epic Games wsparło finansowo alternatywny sklep z aplikacjami na iOS Alt Store, tak by użytkownicy nie musieli płacić za dostęp do niego. Kilka godzin później firma uruchomiła swój własny marketplace w Unii Europejskiej oferując tytuły, które nie mogą być dostępne w App Store, czy Google Play. A to oznaczało oficjalny powrót Fortnite na iPhone'a! Instalowanie sklepu nie jest jednak najwygodniejsze. Pierwszym krokiem do zainstalowania Epic Games Store na iOS jest odwiedzenie strony https://store.epicgames.com/pl/download/ios na iPhonie. Wyświetlona zostanie krótka instrukcja z komunikatem, że do poprawnego pobrania sklepu potrzebne jest nadanie uprawnień Epic Games Inc. w celu instalowania aplikacji z internetu.

Uprawnienia te nadać można w Ustawieniach telefonu, wybierając opcję Pozwól. Po powrocie na stronę i kliknięciu Zainstaluj, pojawi się kolejne powiadomienie – tym razem z pytaniem, czy chcecie zainstalować zewnętrzny sklep z aplikacjami. Po kilku chwilach powinien on pojawić się na ekranie głównym iPhone'a. W sklepie na dzień dobry dostępne były wyłącznie trzy gry: Fortnite, Fall Guys oraz Rocket League Sideswipe. Pamiętacie jednak, że by móc zainstalować Epic Games Store , musicie przebywać w jednym z krajów Unii Europejskiej z kontem Apple z jednego z tych krajów. Z czasem sklep został też udostępniony na iPadOS, co oznacza wygodnie granie także na iPadach z najnowszym oprogramowaniem. Co ciekawe, użytkownicy Androida mają łatwiej. Apka Epic jest dostępna na całym świecie i nie ma problemu z jej instalowaniem i kombinowaniem, by móc z niej korzystać.

Epic Games Store na smartfonach z szerszą ofertą. Będą też darmowe gry!

Na duże zmiany w sklepie na iOS i Androida przyszło nam czekać kilka miesięcy. Epic Games potwierdziło właśnie nową aktualizację, która wprowadza całkiem sporo zmian. Pierwsza? Możliwość zalogowania się kontem Epic, co pozwoli m.in. na automatyczne logowanie do wybranych tytułów, czy... kupowanie gier. Właśnie tak. W sklepie mobilnym pojawiła się właśnie możliwość zakupy gier na sprzęty przenośne. Oferta co prawda nie jest specjalnie rozbudowana, ale firma zapewnia, że współpracuje z wieloma partnerami nad rozszerzeniem listy tytułów, które gracze będą mogli sprawdzić na swoich smartfonach, czy tabletach.

W ofercie płatnych gier w Epic Games Store na iOS i Androida znajdziemy m.in. Evoland 2, Samorost 2 i 3, Out There – Omega Edition, There Is No Game: Wrong Dimension, Gigapocalypse, Shapez, Hidden Folks, czy Super Meat Boy Forever Mobile. A jak z cenami? Część z tych pozycji dostępna jest już w App Store (i zapewne w Google Play) i kosztują podobnie. Oszczędności się trafiają, ale rzędu kilkudziesięciu groszy.

Jednak najciekawszym elementem odświeżonego sklepu Epic Games Store na iOS i Androida jest fakt, że idzie on w ślady swojego odpowiednika dla komputerów i wystartował z ofertą darmowych gier. Na początek jedna, ale w przyszłości ma być ich znacznie więcej. Pierwszą darmówką jest Dungeon of the Endless: Apogee. To gra typu rogue-Like z połączeniem dungeon-defense, w której gracz i jego drużyna bohaterów musi chronić generator rozbitego statku podczas eksploracji stale rozwijającego się lochu. Wszystko to w obliczu fal potworów i specjalnych wydarzeń, próbując znaleźć wyjście. Edycja Apogee zawiera pełną wersję gry i pięć DLC.

Gra jest dostępna za darmo do 20.02.2025 do godz. 17:00 i można ją przypisać do swojego konta wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej na iOS lub Android.