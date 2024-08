Kilka miesięcy temu, gdy Unia Europejska wymusiła na Apple dopuszczenie na jej terenie dostęp do innych sklepów z aplikacjami niż tylko App Store, nieśmiało zaczęły pojawiać się alternatywy. Trudno mówić o jakimś spektakularnym sukcesie - przynajmniej póki co. Te sklepy są i działają, zapowiedziane zostały kolejne, ale póki co: czekamy.

Jednym z pierwszych wielkich startów w temacie był niewątpliwie AltStore PAL. Jeżeli śledziliście rynek chociażby emulacji, to prawdopodobnie AltStore nie jest wam marką zupełnie obcą. Za jego pośrednictwem już od paru dobrych lat można było zainstalować popularne emulatory nawet na najnowszej wersji iOS — bez konieczności posiadania jailbreaka. Po wielkich zmianach u Apple, można jednak z niego korzystać bez większych kombinacji, chociaż... za drobną opłatą.

O co chodziło z opłatami w AltStore PAL?

Kiedy wystartował AltStore PAL, twórcy sklepu za dostęp do niego wymagali od użytkowników rocznej opłaty. Niewielkiej, ale jednak. Chodzi o pokrycie tzw. Core Technology Fee (CTF) Apple oraz jakiś ich własnych wydatków, które pomogą im utrzymać platformę w ryzach. Nie są to zawrotne kwoty, bo mowa o 0,50 euro płatności dla Apple oraz 1,50 euro dla nich samych. Ale lepiej mieć dwa euro niż ich nie mieć, prawda? No i dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników platformy. Wybawcy z Epic Games, których hitowy Fortnite ma trafić do katalogu AltStore PAL, zaoferowali pokrycie opłaty CTF. Tym samym subskrypcja staje się pieśnią przeszłości.

Epic Games zapłacą za Ciebie. AltStore PAL będzie całkowicie darmowy

Jak poinformowali w oficjalnym komunikacie:

DOBRA WIADOMOŚĆ UE 🇪🇺 Za innowacje w dystrybucji aplikacji, Epic Games przyznało nam dotację MegaGrant, którą planujemy wykorzystać do pokrycia podstawowej opłaty technologicznej Apple w przyszłości - i weźmiemy to za pewnik!

Co to oznacza? AltStore PAL jest teraz DARMOWY - nie wymaga subskrypcji 🎉

Tym samym nowi użytkownicy platformy nie będą musieli zapłacić ani grosza za to, by zdobyć dostęp do tamtejszej bazy aplikacji. A co z obecnymi użytkownikami? Ci również nie mają powodów do zmartwień — ich subskrypcja po prostu automatycznie odnowi się o kolejny rok, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Znika bariera. To uczyni Fortnite bardziej dostępnym

Epic Games może próbować ubierać to w narrację jaka im odpowiada, ale fakty są takie, że nawet najdrobniejsze opłaty okazują się wielkim odstraszaczem. Tych ~8,5 zł rocznie nie jest majątkiem, ale jednak trzeba nie tylko dowiedzieć się jak zainstalować dodatkowy sklep, ale też wydania pieniędzy. A patrząc na to ile produktów czeka na nas w App Store — wielu najzwyczajniej w świecie się nie chce i skutecznie ich to zniechęca.

Dla Epic Games to może okazać się niczym więcej niż inwestycją. W końcu to właśnie w AltStore PAL dystrybuowana będzie w pierwszej kolejności ich maszynka do drukowania pieniędzy, tj. Fortnite. By zatem ułatwić do niego dostęp - firma zaserwowała grant, który wszelkie przeszkody odrzuci na bok i pozwoli graczom kupować V-Bucksy kiedy tylko zechcą. Sprytne, nieprawdaż?