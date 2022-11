Będzie to wpis nieco subiektywny, ale nie omieszkam w nim wspomnieć o innych alternatywnych sposobach na kupno biletu PKP online, z których akurat osobiście nie korzystam, ale wiem że działają i były sprawdzone na przykład przez moich znajomych.

Jak kupić bilet PKP online na komputerze w przeglądarce

Jeśli kupujecie bilet PKP z wyprzedzeniem, najlepiej i najwygodniej kupicie go na kanapie z laptopem na kolanach.

Bilety na pociągi PKP Intercity

Jeszcze kilka lat temu najpopularniejszą stroną do sprawdzania rozkładu jazdy i kupowania biletów na pociągi Intercity - TLK, InterCity, Express Intercity i Express Intercity Premium oraz regionalnych przewoźników, był serwis https://rozklad-pkp.pl. Strona średnio wygodna, średnio funkcjonalna i bardzo ociężała, dlatego odkąd zarówno Intercity jak i koleje regionalne dorobiły się własnego panelu do wyszukiwania połączeń i kupowania biletów, korzystam już bezpośrednio tylko z nich.



Jeśli kupujemy bilet na pociągi Intercity, warto najpierw zalogować się na swoje konto na stronie https://bilet.intercity.pl/, gdyż po wyszukaniu interesującego nas połączenia i tak będziemy musieli to zrobić, po drodze akceptując wciąż zmieniające się regulaminy i tracąc przy tym wyniki wyszukiwania.



Kiedy mamy już to za sobą, możemy przejść do wyszukiwarki połączeń na tej stronie, po wybraniu odpowiednich opcji połączenia wrócimy już na zalogowane konto w serwisie przeznaczonym do kupna biletu.



Mamy tu do wyboru wszystkie połączenia według zadanego wcześniej kryterium, wraz z ceną biletu za przejazd każdą z klas. Od jakiegoś czasu cennik biletów na pociągi PKP Intercity jest dynamiczny (uzależniony od aktualnego zapełnienia danego kursu), więc nie kierowałbym się tutaj koniecznością kupowania biletu dużo wcześniej. Może się okazać, że za bilet kupiony tydzień wcześniej zapłacicie mniej niż miesiąc wcześniej.

Bilety na pociągi kolei regionalnych

Co w przypadku, gdy nasza podróż jest łączona, a więc po skończonej podróży pociągiem dalekobieżnym pozostaje nam podróż kolejami regionalnymi? W tym wypadku najlepiej skorzystać ze stron regionalnych przewoźników - znajdziecie je bez problemu w sieci. Przede wszystkim dlatego - o czym sam się przekonałem ostatnio, iż można tak kupić taniej bilet. Dla przykładu podam Koleje Mazowieckie, na które ostatnio kupowałem bilet do Wołomina - wiedziałem, że będę wracał tego samego dnia, ale nie wiedziałem, o której.



Jednak po wprowadzeniu szacunkowego czasu jaki potrzebowałem, serwis sam zaproponował mi bilet strefowy czasowy, o którego istnieniu nie miałem wcześniej pojęcia. Było on dużo tańszy niż bilet tam i z powrotem, i uprawniający do nieograniczonych przejazdów przez 4 godziny w tej relacji, co mi w zupełności wystarczyło na podroż tam, załatwienie sprawy i powrót.

Jak kupić bilet PKP na telefonie

Kupno biletu PKP na telefonie przydaje się już w trasie, przy zmianie planów czy znacznych opóźnieniach naszego głównego pociągu. Z tego ostatniego powodu wolę kupować bilety na przewozy regionalne, będąc już w trasie i w zależności od punktualności mojego składu zaopatrywać się w bilet na dalszą podróż w telefonie.

Portfele mobilne do kupowania biletów PKP



Jest kilka portfeli mobilnych, które oferują kupno biletu PKP - wymienię tylko SkyCash czy mPay, jednak jakoś nigdy nie mogłem się przekonać do tego typu aplikacji, wychodząc z założenia być może błędnego, ale uważam, że jak coś jest do wszystkiego to część z tego zwykle jest… wiadomo do czego. Niemniej są, działają i można kupić w nich bilet zarówno na koleje regionalne, jak i na pociągi Intercity.



KOLEO - dedykowana aplikacja mobilna do kupowania biletów PKP



W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o jednej z dedykowanych do kupowania biletów PKP aplikacji mobilnych jaką jest KOLEO, która doczekała się ostatnio opcji kupna biletów na pociągi PKP Intercity.



Akurat z niej skorzystałem jak do tej pory tylko jeden raz - nie pamiętam dlaczego, prawdopodobnie nie udało mi się kupić biletu swoim sposobem, niemniej pamiętam, że KOLEO sprawdziło się tu znakomicie.

Portal Pasażera - uniwersalna aplikacja do kupowania biletów PKP

Jak widzicie wyżej, na KOLEO nie ma jeszcze wszystkich regionalnych przewoźników, osobiście więc wolę korzystać z uniwersalnej aplikacji do kupowania biletów jaką jest Portal Pasażera.



Dlaczego uniwersalna? Nie trzeba tu bowiem znać stron wszystkich przewoźników w Polsce. Wystarczy wpisać interesującą nas trasę, a aplikacja pod przyciskiem kup bilet zamieszcza już za nas odpowiednie linki. Przekierowują nas one już bezpośrednio do stron właściwego przewoźnika, gdzie możemy kupić bilet w ten sam sposób, co w przeglądarce na komputerze.



Jeśli jednak wolicie od początku do końca kupować bilety w aplikacji, możecie jeszcze skorzystać w tym celu z aplikacji BILKOM, jednak i tu może się zdarzyć, że nie uda się Wam kupić biletu na każdą relację. Dlatego polecam przede wszystkim Portal Pasażera do wyszukiwania połączeń i mobilne strony przewoźników do kupowania biletów.

--

Adresy do sklepów, gdzie pobierzecie wymienione we wpisie aplikacje mobilne, znajdziecie na każdej z podlinkowanych stron przewoźników czy portfeli SkyCash lub mPay.

Stock Image from Depositphotos.