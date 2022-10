Wsiądź do pociągu Intercity z nową apką. Pekapka wkrótce dostępna

Kupowanie biletu na przejazd pociągiem nie wymaga już stania w kolejce do okienka. Można to zrobić także w aplikacji mobilnej. PKP Intercity zdradza pierwsze szczegóły na temat nowego rozwiązania, które zastąpi IC Mobile Navigator.

IC Mobile Navigator to aplikacja dostępna na urządzenia z iOS i Android. Umożliwia zakup biletów na połączenia bezpośrednie pociągów PKP Intercity w kategoriach Express InterCity Premium, Express InterCity, InterCity oraz Twoje Linie Kolejowe. Za jej pomocą można także sprawdzić punktualność przyjazdu/odjazdu pociągu na danej stacji, oraz śledzić drogę pociągu w czasie rzeczywistym. Jednak dni IC Mobile Navigator powoli dobiegają końca. Zostanie zastąpiona przez zupełnie nową aplikację oferującą podróżnym jeszcze więcej możliwości.

Nowa aplikacja mobilna PKP Intercity. Pekapka zastąpi IC Mobile Navigator

aplikacja IC Mobile Navigator

Pekapka, bo tak nazywa się nowa aplikacja mobilna, nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana, ale wiele informacji na jej temat można przeczytać w zaktualizowanym właśnie regulaminie e-IC, w którym znalazły się zapisy związane z korzystaniem z serwisu elektronicznego e-IC oraz apki na iOS i Androida. Jej głównym zadaniem będzie:

możliwość kupienia dokumentu przewozu dla siebie oraz dla innych osób

wymiana lub zwracanie dokumentów przewozu zakupionych w aplikacji

pobieranie faktury VAT do dokumentu przewozu zakupionego w aplikacji

wyświetlanie biletu zakupionego w systemie e-IC

Pekapka ma również pozwolić na wygodniejsze zamawianie posiłków na wybranych połączeniach - do tej pory można to było robić przy pomocy aplikacji mWars, która od dawna czeka na aktualizację - nie tylko o wsparcie dla nowych systemów, ale przede wszystkim o nowy wygląd. Być może fakt pojawienia się Pekapki sprawi, że mWars całkowicie zniknie z oferty App Store i Google Play. Dotychczasowi użytkownicy IC Mobile Navigator będą mogli przenieść swoje dotychczasowe konta do nowej aplikacji. Pojawią się też nowe metody płatności.

IC Mobile Navigator to rozwiązanie sprzed 7 lat, obecnie nieco inaczej konstruuje się aplikacje mobilne, zwłaszcza aplikacje sprzedażowe. Nie tyle chcemy dać nową aplikację, ile zmienić istniejącą, na rozwiązanie, które będziesz szybsze, bardziej wydajne, a także estetyczne

- mówi dla serwisu Rynek Kolejowy wiceprezes PKP Intercity, Tomasz Gontarz.

Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy Pekapka trafi do użytkowników. Rynek Kolejowy podejrzewa, że może mieć to miejsce wraz z zimową korektą rozkładu jazdy.

Obrazek wyróżniający: PKP Intercity