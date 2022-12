Rewolucja w zakupach biletów na pociąg. Pierwsze zmiany już w 2023 r.

e-IC 2.0 - tak będzie się nazywał nowy system sprzedaży biletów, za który odpowiadać będzie PKP Informatyka. To efekt podpisania trzech umów, które obejmują także licencje, wdrożenie i utrzymanie nowego Centralnego Systemu Sprzedaży oraz usługi rezerwacyjnej. Łączna wartość wszystkich umów wynosi ponad 143 mln zł brutto.

Nowy system sprzedaży biletów online to przede wszystkim nowa szata graficzna i ścieżka wyszukiwania biletów i ich zakupu. Pojawi się m.in. wygodniejsze planowanie podroży z uwzględnieniem powrotów. Wprowadzone zostaną tzw. profile zakupowe - na ich podstawie będzie można wskazywać ulubione i najczęściej wybierane relacje, co pozwoli na szybki zakup biletu. Nowością będzie też opcja dodawania biletów do kalendarza. e-IC 2.0 ma też podpowiadać i wybierać najlepsze dostępne oferty - wraz z uwzględnieniem wszystkich warunków taryfowych. Przykładowo - seniorzy, po podaniu wieku, otrzymają sugestie ulg, bez konieczności szukania odpowiednich zniżek. Ułatwi to też kupowanie biletów na przejazdy międzynarodowe z najmłodszymi - ze względu na złożone zasady zniżek dla dzieci i młodzieży.

Tak jak w obecnym systemie internetowej sprzedaży, będzie też możliwość zakupu biletu bez zakładania konta, możliwość zakupu biletów okresowych, rezerwacji do nich i na przejazdy realizowane z wykorzystaniem Kart Intercity. Nadal dostępne będzie udogodnienie, dzięki któremu pasażerowie będą mogli wpisać wyłącznie nazwę miasta docelowego, a nie konkretnej stacji (dla wybranych miast). W tym wypadku system zaoferuje wszystkie dostępne połączenia z daną destynacją, biorąc pod uwagę dworce w wybranym mieście. Pasażerowie nadal skorzystają z funkcji „Koszyk”, graficznej rezerwacji miejsc (w elektrycznych i spalinowych zespołach trakcyjnych) czy prezentacji frekwencji. W ramach jednej transakcji będzie można zakupić bilet z dwiema przesiadkami.

Kolejne etapy zaoferują możliwość zakupów biletów międzynarodowych oraz tych w ramach oferty Interrail czy Wspólny Bilet.

Na nowy system jednak jeszcze trochę poczekamy. e-IC 2.0 uruchomiony zostanie w ostatnich miesiącach 2023 r., a jego pełne wprowadzenie ma zostać podzielone na kilka etapów. Ma to związek między innymi z tym, by sprzedaż biletów na pociągi zachowała pełną ciągłość i by klienci nie musili martwić się o to, że nie uda się im zdobyć biletu na przejazd. Pierwszy etap planowany jest na wrzesień przyszłego roku. Kolejne wprowadzane będą sukcesywnie, a pełna funkcjonalność systemu przewidywana jest na 2024 r. Wraz z kolejnymi miesiącami poznawać mamy także dodatkowe rozwiązania, dzięki którym zakup biletów na pociągi będzie wygodniejsze, bezpieczniejsze i szybsze.

To bardzo budujące, gdy widzimy, jak dwie spółki z Grupy PKP podejmują współpracę, której celem jest osiąganie najlepszych, światowych standardów. Poprzez powołanie holdingu Grupy PKP otworzyły się możliwości dalszego zacieśniania współpracy w Grupie, a także budowy kompetencji i wspólnej strategii dla kluczowych obszarów działalności. Zmieniamy polską kolej, a celem jest dynamiczny rozwój i wzmacnianie jej pozycji rynkowej

- podsumowuje Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A.

Źródło: informacje prasowe