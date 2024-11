PKO BP wprowadza rewolucję. Z nowej funkcji IKO skorzysta każdy klient

Największy bank w Polsce - PKO BP, udostępnił funkcję zmiennego kodu CVC/CVV dla wszystkich klientów. To zmienia sposób korzystania z konta w tym banku, w zasadzie dla wszystkich klientów.

Zmienny kod CVC/CVV pojawił się marcu tego roku, ale tylko dla posiadaczy kart kredytowych w PKO Bank Polski. Od wczoraj jednak, funkcja ta pojawiła się już we wszystkich kartach do konta dla klientów indywidualnych:

Reklama

Od 5.11.2024 r. udostępniamy nowe funkcje kart do konta:

Dane karty dostępne online

W aplikacji IKO i w serwisie iPKO sprawdzisz wszystkie dane swojej karty i bezpiecznie skopiujesz je do płatności

Zmienny kod CVC/ CVV

Zmienny kod jest ważny przez kilka godzin i pobierzesz go w aplikacji IKO, serwisie iPKO oraz na infolinii banku

Płatności od ręki

Zamów kartę i płać nią mobilnie i w internecie, zanim otrzymasz ją pocztą

Takie same funkcje działają w kartach kredytowych już od 19.03.2024 r.

Powiecie, że nie wszyscy klienci PKO BP korzystają z aplikacji IKO? Otóż zmiana ta, mimo to dotyczy wszystkich klientów tego banku, którzy korzystają z kart płatniczych. W związku z wprowadzeniem funkcji zmiennego kodu CVC/CVV, nowe karty do konta wysyłane do klientów (nie tylko dla nowych klientów, ale również w procesie wymiany, po upływie terminu ważności starej), będą już bez kodu CVC/CVV na ich odwrocie.

Tak więc, do blisko miliona posiadaczy kart kredytowych w PKO BP z tą funkcją, dołączy teraz przeszło 9 mln posiadaczy kart debetowych w tym banku.

Zmiana ta, to istotny krok w kierunku maksymalizacji bezpieczeństwa środków finansowych klientów tego banku - zarówno dla tych płacących kartami w sieci, jak i tych, którzy płacą kartami tylko w sklepach stacjonarnych czy wypłacających gotówkę, a którym to kod CVC/CVV nie jest do niczego potrzebny.

Według zapowiedzi PKO BP z marca tego roku, to również początek kolejnej rewolucji w tym banku - docelowo klienci będą mogli sami zdecydować czy chcą mieć kartę w wersji fizycznej i cyfrowej, czy tylko kartę cyfrową.

Źródło: PKO Bank Polski.