Przelewy natychmiastowe stały się niezwykle popularne. Oto winowajca!

Krajowa Izba Rozliczeniowa podzieliła się wczoraj wynikami badania, przeprowadzonego wspólnie ze Związkiem Banków Polskich w kwietniu tego roku, a z którego to wynika, iż w niesamowitym tempie rośnie w Polsce popularność przelewów natychmiastowych. Jak to możliwe, skoro to w większości banków usługa płatna?

Przelewy natychmiastowe Express Elixir to nadal usługa premium w polskich bankach, za którą trzeba dodatkowo płacić. Na tę chwilę, chyba tylko w Santander Bank Polska jest to opcja bezpłatna dla posiadaczy podstawowych rachunków płatniczych.

Mimo to, jedynie 32% badanych uważa, że przelewy natychmiastowe powinny być standardem w każdym banku i powinny zastąpić zwykłe przelewy (D+1). Najwięcej, bo prawie połowa badanych (47%), korzysta z szybkich przelewów, by mieć pewność, że druga osoba otrzyma pieniądze natychmiast - wzrost o 5 pp. w porównaniu z 2023 rokiem. Z kolei dla co czwartego badanego to sposób na uregulowanie zapomnianego rachunku czy zapłaty większych kwot.

Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR:

Porównując dane roczne, możemy śmiało stwierdzić, że popularność przelewów natychmiastowych rośnie wyjątkowo szybko. Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Takie mamy czasy – wszystko chcemy robić szybciej, a najlepiej natychmiast. Dotyczy to również transakcji bankowych.

Tylko w 2023 roku zrealizowano w systemie Express Elixir 369,27 mln transakcji o wartości 202,93 mld zł - wzrost w porównaniu odpowiednio o 62% w liczbie transakcji i 38% w ich wartości.

To dużo, ale jak zerkniemy na dane z 2019-2020 roku, zauważymy wręcz ogromny wzrost popularności przelewów natychmiastowych.

Zobaczmy jeszcze dane za 2023-2024 rok, widać tu niewielkie wzrosty po stronie przelewów zwykłych, a przepaść w przelewach natychmiastowych.

Tak, dobrze się już domyślacie, tak duży wzrost popularności przelewów natychmiastowych wynika w znacznej mierze z rosnącej od 2020 roku, popularności darmowych przelewów na numer telefonu P2B przy wykorzystaniu BLIKA, które również są realizowane w systemie Express Elixir. Być może dlatego tak niewielki odsetek uważa, że tradycyjne przelewy powinny być również realizowane już jako standard w tym systemie.

Jedynie 30% badanych deklaruje, że nie korzysta jeszcze z przelewów natychmiastowych P2P - w 2022 roku było to 44% badanych. Najwyraźniej więc, w większości przelewy na telefon są wystarczające do realizacji podstawowej potrzeby w postaci szybkiego przelewu do bliskiej osoby - 40%. 47% osób taki sam cel, upatrywało wyżej w przypadku szybkich tradycyjnych przelewów bankowych.

Grzegorz Leńkowski:

Coraz więcej użytkowników bankowości mobilnej zna i ceni korzyści przelewu natychmiastowego na telefon, który działa w oparciu o system Express Elixir. Przeniesienie dużej części handlu i usług do środowiska cyfrowego sprzyja rozwojowi transakcji natychmiastowych, w tym przelewów na telefon. Spodziewamy się, że następne lata przyniosą nam kolejne wzrosty i umocnienie pozycji takich rozwiązań.

Mamy tu też odpowiedź na pytanie, które zadałem w sesji Q&A, prezesowi PSP na ostatniej wynikowej konferencji BLIKA - za jaką część przyjmowanych przelewów na telefon odpowiadają przedsiębiorcy? Uzyskałem wówczas odpowiedź, iż w przypadku wymiany środków związanych z usługą przelewów na telefon BLIK trudno jest zidentyfikować, jaka część tej wymiany jest wprost związana z detalistami, a jaka pomiędzy osobami prywatnymi. Szacuje się jednak, że jest to dosyć istotny udział - również ten, który odpowiada za drobny i bardzo drobny handel.

Z powyższego badania wynika, iż jest to 17% - tyle osób płaci na numer telefonu za drobne usługi, na przekład - za przejazd taksówką, usługi gastronomiczne, korepetycje czy za rozliczenia z fachowcami.

