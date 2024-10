We wrześniu tego roku dziennik Rzeczpospolita informował, że Revolut szykuje się na prawdziwą rewolucję – wprowadzenie obsługi BLIK-a. To jedna z najpopularniejszych metod płatności w Polsce, z której każdego dnia korzysta miliony Polaków. W pierwszej kolejności z nowej funkcjonalności mogli korzystać pracownicy fintechu, później udostępniona miała zostać w ramach testów friends & family, no i na koniec z udziałem wybranej grupy klientów. I wiele wskazuje na to, że doczekaliśmy ostatniego etapu testów, gdyż niektórzy użytkownicy Revolut w Polsce, którzy nie są powiązani w żaden sposób z firmą, zgłaszają, że w ich aplikacji pojawiła się możliwość aktywacji płatności realizowanych przez BLIK-a.

Na stronach Revolut już teraz pojawiają się dodatkowe informacje związane z realizacją płatności przez BLIK – choć nie są one pełne. Dowiadujemy się m.in. tego, jak wyglądają limity transakcji z wykorzystaniem tej metody płatności. BLIK umożliwia każdemu użytkownikowi płacić do 5000 zł dziennie lub wykonać do 10 transakcji w ciągu dnia. Przekroczenie dowolnego limitu spowoduje odrzucenie kolejnej transakcji BLIK. Co ważne, użytkownicy nie będą mieli możliwości zmiany limitów płatności ustalonych przez BLIK. Po przekroczeniu dziennego limitu, na kolejne płatności BLIK należy poczekać do następnego dnia i to nawet nie do północy. Limity resetują się codziennie o godzinie 9:00.

BLIK w Revolucie. Użytkownicy popularnej aplikacji już teraz mogą testować wygodne płatności

Serwis Cashless skontaktował się z polskim oddziałem Revolut i otrzymał komentarz w sprawie udostępnienia BLIK-a w aplikacji:

Możemy potwierdzić, że trwają pierwsze beta testy nowej funkcji wśród grupy naszych klientów. Ich celem jest zebranie opinii od klientów, usunięcie ewentualnych błędów, poprawienie wydajności usługi. Liczymy, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, udostępnimy nową funkcję w Revolut jeszcze w tym roku.

– skoro pierwsi klienci już korzystają z tej funkcjonalności można podejrzewać, że testy są na finiszu. Revolut chce, by z BLIK-a można było korzystać do końca tego roku. Nie zostało już wiele czasu, by dotrzymać tych terminów. Zbliżający się okres świąteczny będzie najlepszym sprawdzianem dla tej funkcjonalności. Jeśli systemy wytrzymają obciążenie związane z zakupowym szaleństwem, BLIK w Revolucie zawita na dobre.

Co będzie oferował BLIK w Revolucie? Serwis Cashless wskazuje, że użytkownicy mają możliwość opłacania w ten sposób zamówień online, w sklepach stacjonarnych oraz wypłacać gotówkę w bankomatach. Na ten moment nie ma możliwości przekazywania sobie pieniędzy na telefon, czy płatności bez podawania kodu. Niewykluczone jednak, że funkcje te pojawią się w przyszłości. Choć BLIK nie jest jeszcze dostępny w aplikacji na szeroką skalę, warto zaglądać do Revoluta regularnie. U mnie jeszcze nie ma. Z Revoluta i tak najczęściej korzystam do realizowania zamówień z zagranicznych sklepów. Nie da się jednak ukryć, że dostęp do BLIKA także w Revolucie otworzy przed klientami nowe możliwości i wygodne realizowanie płatności.