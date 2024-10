Nawet nie zauważyłeś, że inaczej korzystasz z banku. Wystarczyły 4 lata

Wpadł mi dzisiaj w ręce najnowszy raport Związku Banków Polskich - NetB@nk za II kwartał 2024 roku, który to pokazuje jak dziś korzystamy z bankowości internetowej i mobilnej. To ciekawa lektura, zwłaszcza w porównaniu z raportem za II kwartał 2020 roku.

W kwestii wyjaśnienia na początek - to nie raport z badania, a twarde dane zebrane od banków działających w Polsce, więc to rzeczywisty obraz i wręcz ogromne zmiany w okresie zaledwie czterech lata, a więc obejmujących tylko obecną dekadę.

Kiedy dokładnie 4 lata temu, opisywałem Wam raport za II kwartał 2020 roku, mowa była o 6,5 mln klientów banków w Polsce mobile only, a więc korzystających z bankowości wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej - ani razu w miesiącu nie logując się do bankowości internetowej.

Jak to wygląda dzisiaj? Sprawdźmy, ale zacznijmy od początku, bo te liczby mają znaczenie do oceny zmian w zakresie klientów mobile only.

Bankowość internetowa w Polsce

Na koniec II kwartału 2020 roku, banki w Polsce miały podpisanych 37,5 mln umów z dostępem do bankowości internetowej, z czego 19 mln to aktywni klienci, a więc przynajmniej raz w miesiącu logujący się do niej i 13 mln aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych.

Na dziś, jest to 43,5 mln umów - 6 mln więcej niż w 2020 roku, 23,2 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej - 4,2 mln więcej niż w 2020 roku i 22,7 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych - prawie 10 mln więcej!

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich:

Widać tutaj stałą tendencję wzrostową, co pokazuje, że Polacy chętnie wykorzystują możliwości, jakie oferuje nowoczesna bankowość. Cenimy funkcjonalności, które zapewniają aplikacje bankowe i łatwość zarządzania finansami z poziomu bankowości elektronicznej. Bankowość internetowa, jak również aplikacje mobilne, są stale wzbogacane o nowe produkty i funkcjonalności, weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa i intuicyjności obsługi. Dopasowywane do potrzeb klientów, dzięki czemu korzysta z nich coraz więcej użytkowników.

Bankowość mobilna w Polsce - klienci mobile only

Teraz dochodzimy do najciekawszych danych, czyli liczby klientów, którzy korzystają wyłącznie z aplikacji mobilnej swojego banku, nie logując się w miesiącu ani razu do bankowości internetowej.

I tak, w II kwartale 2020 roku takich klientów było 6,5 mln, a więc 50% wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej i to z niewielkim wzrostem w porównaniu z I kwartałem 2020 roku - około 200 tys.

Wszystko zaczęło się zmieniać w kolejnych kwartałach i latach, rosnąc nieustannie do dziś, a więc do II kwartału tego roku, kiedy to ich liczba wzrosła aż o 10 mln! To dokładnie tyle, co w ogóle przybyło w tym czasie użytkowników aplikacji mobilnej.

Okres Liczba umów do BI w mln Liczba aktywnych użytkowników BI w mln Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych w mln Liczba klientów mobile only w mln II kwartał 2020 roku 37,5 19 13 6,5 II kwartał 2024 roku 43,5 23,2 22,7 16,5 Różnica 6 4,2 9,7 10

Oczywiście grupa klientów mobile only jest „ruchoma” - dla przykładu, osobiście w tym kwartale logowałem się do BI, ale w poprzednim nie miałem takiej potrzeby. Inny klient miał odwrotnie, niemniej z kwartału na kwartał liczba takich klientów stale rośnie. Nigdy, od początku raportowania tego parametru przez ZBP, nawet pomiędzy kwartałami nie była to mniejsza liczba.

Widać to wyraźnie w powyższej tabelce - w 2020 roku klienci mobile only stanowili 50% użytkowników aplikacji mobilnych, dziś jest to już 73%.

Źródło: Związek Banków Polskich.

Stock Image from Depositphotos.