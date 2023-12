Nie bój się karty kredytowej. Zobacz, co dobrego możesz dzięki niej zrobić

O ile z kart kredytowych korzystamy rozważnie – nie powinniśmy się ich obawiać. Na pewno znamy historie naszych znajomych, którzy „przeholowali” z kartami kredytowymi i następnie na nie narzekali. Sprawa ma się inaczej, gdy przestrzega się kilku bardzo ważnych zasad w trakcie obchodzenia się z nimi. Istnieje mnóstwo scenariuszy, w trakcie których używanie każdej karty kredytowej jest bezpieczne i wiąże się z istotnymi korzyściami dla konsumenta – między innymi:

Codzienne Zakupy: Korzystając z karty kredytowej do codziennych zakupów, możesz gromadzić punkty, nagrody i rabaty – jeżeli tylko Twój bank takie benefity oferuje. Pamiętaj jednak, żeby regularnie spłacać swoje zobowiązania, aby uniknąć opłat odsetkowych.

Ważne Wydatki: Karta kredytowa może być przydatna w sytuacjach, gdy potrzebujesz dodatkowej warstwy elastyczności finansowej na ważne wydatki, takie jak naprawa samochodu, nowy sprzęt AGD, czy mandat. Dzięki możliwości rozłożenia płatności na raty, możesz łatwiej zarządzać swoim budżetem.

Budowanie Historii Kredytowej: Korzystając z karty kredytowej i regularnie spłacając swoje zobowiązania, możesz budować pozytywną historię kredytową. Dobra historia kredytowa może pomóc w uzyskaniu lepszych warunków kredytowych w przyszłości.

Oszczędzanie na Kosztach Transakcyjnych: Dzięki karcie kredytowej możesz uniknąć kosztów przewalutowania podczas zagranicznych podróży. Ważne jest jedynie to, aby wybierać karty z niskimi opłatami za transakcje zagraniczne.

Korzystanie z karty kredytowej może być niezwykle proste i wygodne. W przeciwieństwie do gotówki nie musisz martwić się o jej ilość ani o to, czy wystarczy środków na koncie bankowym. Wystarczy użyć karty kredytowej do dokonywania płatności, a potem spłacić swoje transakcje w wyznaczonym terminie. Przyjrzyjmy się jednemu z najlepszych tego typu produktów na polskim rynku - Karta Citi Simplicity oferuje wygodny okres kredytowania do 56 dni, co oznacza, że możesz spłacić swoje zakupy bez ponoszenia odsetek, jeśli zrobisz to na czas. To doskonały sposób na uniknięcie kosztów związanych z odsetkami od transakcji bezgotówkowych.

Karta kredytowa Citi Simplicity oferuje wiele korzyści, które mogą ułatwić codzienne życie i pomóc wydawać mniej. Oto niektóre z najważniejszych:

Program Korzyści Citi Specials: Karta Citi Simplicity umożliwia korzystanie z programu Citi Specials, który otwiera drzwi do ponad 300 rabatów, nagród i niespodzianek u partnerów programu Mastercard Bezcenne® Chwile. To szansa na oszczędzanie podczas zakupów, podróży i rozrywki.

System Spłat Ratanych Komfort : Jeśli planujesz większe zakupy lub inwestycje, karta Citi Simplicity daje możliwość rozłożenia ich na raty. To elastyczne rozwiązanie, które pozwala na wygodne spłacanie zobowiązań z miesiąca na miesiąc.

Google Pay i Apple Pay: Karta kredytowa Citi Simplicity jest kompatybilna z aplikacjami Google Pay i Apple Pay, co umożliwia płatności zbliżeniowe i jeszcze większy komfort korzystania z karty.

Przelew na Raty : W razie potrzeby możesz skorzystać z opcji przelewu na raty, dzięki czemu możesz podzielić koszty na dogodne raty.

Prosta Obsługa w Aplikacji Citi Mobile®: Aplikacja Citi Mobile® zapewnia łatwą aktywację karty, zmianę PIN-u, spłatę karty, dostęp do okazji i rabatów - wszystko w jednym miejscu. To narzędzie, które ułatwia zarządzanie finansami.

RRSO - Co Oznacza dla Posiadaczy Karty Kredytowej?

Warto również zwrócić uwagę na RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. RRSO to wskaźnik mierzący koszty związane z korzystaniem z karty kredytowej, w tym odsetki, prowizje i inne opłaty. Dla wielu osób RRSO może być niejasne, ale warto wiedzieć, że jest to kluczowy element w ocenie kosztów związanych z kartą kredytową.

Karta kredytowa Citi Simplicity oferuje atrakcyjne warunki. Jeśli spłacasz swoje zadłużenie w terminie – nie zapłacisz żadnych kosztów i te będą wynosić 0 złotych (jeżeli spłacisz kredyt w ciągu 26 dni od wystawienia wyciągu, jeśli nie - dopiero od tego momentu naliczą się odsetki i zacznie obowiązywać RRSO 23,15%). Dodatkowo, taka postawa buduje to naszą pozytywną historię kredytową i ułatwia nam skorzystanie z instrumentów finansowych na dogodnych warunkach w przyszłości. Używanie karty kredytowej „z głową” to wręcz gwarancja naprawdę istotnych korzyści dla konsumenta.

Karta kredytowa to wygodne narzędzie do zarządzania finansami, które oferuje wiele korzyści. Niezależnie od tego, czy jesteś już posiadaczem jakiejkolwiek karty, czy też nie – warto rozważyć ich posiadanie. Szczególnie warto przyjrzeć się karcie City Simplicity, która stanowi odpowiedź na najważniejsze potrzeby klientów bez zawiłych zasad. Daje ona dostęp do programu korzyści, wygodnego kredytu i płatności zbliżeniowych, co sprawia, że codzienne finanse stają się prostsze i bardziej komfortowe.

Pamiętaj, że odpowiednie zarządzanie kartą kredytową jest kluczem do uniknięcia nadmiernego zadłużenia. Niezależnie od scenariusza, w którym korzystasz z karty kredytowej, pamiętaj o mądrym i odpowiedzialnym podejściu do finansów.

