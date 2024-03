Jaką wiedzę o swoich prawach konsumenta mają Polacy? Zależy o co spytać

Osobiście mam nieco sceptyczny stosunek do tego typu badań, bo zgodnie z powiedzeniem „Mądry Polak po szkodzie” (myślę, że to nie tylko nasza cecha narodowa), niezbędną na dany temat wiedzę, często zdobywamy z chwilą zaistnienia takiej potrzeby.

Idealne badanie na taki temat wyglądałoby tak, iż każde pytanie,- dla przykładu: Ile przysługuje ci dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet?, poprzedzone byłoby pytaniem czy kiedykolwiek miałeś/aś przypadek, w którym musiałeś/aś odstąpić od takiej umowy.

Niemniej, wyniki takiego badania dają nam jakiś pogląd na nasz aktualny poziom wiedzy w tym zakresie, a dodatkowo,- zgodnie z powyższym, na to, jak często i w jakich okolicznościach stajemy w obliczu konieczności jej posiadania.



Zacznijmy od samooceny tej wiedzy. Nieco ponad 60% rodaków swoją wiedzę na temat swoich praw konsumenckich ocenia jako przeciętną, tyle samo osób uważa, iż podobną wiedzę mają inni. Niemal co czwarty badany ocenia swoją wiedzę na dużą lub bardzo dużą, a 28% ankietowanych uważa, iż mogą pochwalić się szerszą wiedzą na ten temat, niż inni.

prof. Dominika Maison:

Widać również duże różnice w zależności do wykształcenia – zdecydowanie więcej osób z wykształceniem wyższym postrzega swoją wiedzę na temat praw konsumenckich jako dużą i jeszcze więcej jako większą niż innych Polaków. Wskaźniki wiedzy obiektywnej (indeks wiedzy konsumenckiej) potwierdzają, że nie są to tylko przekonania, ale mają one przełożenie na rzeczywistość.