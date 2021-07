OnePlus płynie z prądem i wypuści tablet z Androidem. Po co?

Oczywiście – wyjaśnienie tego fenomenu jest dosyć proste i jest to zjawisko, które nazywam „innimaizmem”. Dziś producenci (albo raczej – marki) konkurują ze sobą nie na jakość, ale na ilość. Każdy chciałby mieć swój „ekosystem” nawet jeżeli kupno wszystkich urządzeń od tego samego producenta nie daje konsumentowi żadnych dodatkowych bonusów. Widać to bardzo mocno w przypadku właśnie tabletów z Androidem. Jakby się producent nie starał, to dalej będzie „tablet z Androidem”, oferujący dokładnie te same możliwości co każdy inny tablet. Jednak dziś każdy szanujący się producent musi mieć smartfon, słuchawki, tablet oraz smartwatch, i OnePlus po prostu podąża tym trendem.

A czy jest to potrzebne konsumentom? To już zupełnie inna kwestia.

