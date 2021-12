Błąd na Androidzie uniemożliwia dzwonienie pod numer alarmowy. Poprawka w drodze

Numer alarmowy powinien działać zawsze, wszędzie i o każdej porze. Ale najwyraźniej błąd w Microsoft Teams mu to utrudnia. Microsoft ma już pracować nad aktualizacją, a Google ostrzega i podpowiada co zrobić, by nie trafić na ten problem.

Dziś przerażająca historia użytkownika, który miał problem z zatelefonowaniem pod amerykański numer alarmowy: 911. Tym razem wszystko się dobrze skończyło, przez kuriozalny błąd - mogłoby dojść do tragedii. Bug o którym mowa został odkryty na starszym modelu Google Pixel. Ale według Google mógł przydarzyć się również na innych smartfonach.

Ze starego Pixela nie mogli zadzwonić pod numer alarmowy. Winny się znalazł - to Microsoft Teams

Kilka dni temu na forum Reddit pojawił się wpis opisujący problem z zatelefonowaniem pod amerykański numer alarmowy 911. Smartfon (Pixel 3 z Androidem 11 na pokładzie) po prostu się zawieszał — ale to nie był czas na takie zabawy, bo chodziło o sytuację kryzysową związaną ze zdrowiem i życiem człowieka. Użytkownik smartfona mógł przeklikać się przez aplikacje na smartfonie, a urządzenie wysłało lokalizację tamtejszym służbom. Nici jednak z poinformowania o dokładnej lokalizacji (np. numerze mieszkania). To także nie był czas na reset telefonu i kombinowanie - zresztą jak się później okazało, 911 wciąż zawieszał smartfon.

Kilka godzin temu Google ustosunkowało się do sprawy i odpowiedziało na redditowy wpis. Okazuje się, że problem ten powodowany jest przez aplikację Microsoft Teams. W swojej odpowiedzi ekipa Google oficjalnie rekomenduje ostrożność nie tylko użytkownikom Pixeli, ale wszystkich smartfonów z Androidem 10 (lub nowszym). Jako że winną jest aplikacja MS Teams, firma prosi o upewnienie się, że jesteśmy tam zalogowani — błąd z numerem alarmowym objawia się wyłącznie wtedy, kiedy nikt nie jest zalogowany w aplikacji. Oczywiście już teraz Microsoft ma pracować nad aktualizacją, która nie będzie powodować tego błędu. Nie zmienia to jednak faktu, że użytkownicy komentujący odpowiedź Google są zniesmaczeni:

W jaki sposób nieuprzywilejowana aplikacja innej firmy może powodować problemy w działaniu na poziomie systemu, takim jak połączenie alarmowe? Dobrze w Google, jeśli chodzi o szczegółową odpowiedź, ale ten błąd jest niepokojący.

— napisał jeden z nich w odpowiedzi. I tutaj pełna zgoda. Co więcej - jeden z użytkowników poszedł o krok dalej:

Jako mieszkaniec Kalifornii i właściciel Pixela powiadomiłem prokuratora generalnego stanu i poprosiłem go o przyjrzenie się temu incydentowi, ponieważ uważam go za całkowicie nie do przyjęcia.

Szczęście w nieszczęściu, że historia osoby która odkryła ten błąd dobrze się skończyła - bo miała do dyspozycji inne telefony (w tym jeszcze miejski), dlatego powiadomiła służby i obyło się bez tragedii. Mimo wszystko - no cóż, to rzecz, która nigdy, przenigdy, nie powinna się była zdarzyć.