Pixel 7 i 7 Pro robią wrażenie, Google pokazało swoje smartfony

Google Pixel 7 / Pixel 7 Pro - specyfikacja

Tak jak się już spodziewaliśmy, Pixel 7 i Pixel 7 Pro to bardziej ewolucja smartfonów zaprezentowanych w zeszłym roku. Wersja 6 wprowadziła powiew świeżości swoim nowym designem i "siódemka" ten trend kontynuuje, co pokazano nam jeszcze w maju podczas Google I/O. Potwierdziła się również specyfikacja, oba Pixele dostały procesory Google Tensor 2 produkowane w litografii 4 nm, które mają nieco mocniejszy układ graficzny i wyższe taktowanie. Poza tym to ten sam zestaw, dwóch szybkich rdzeni Cortex-X1, dwóch Cortex-A76 oraz czterech oszczędnych Cortex-A55. Do tego dochodzą oczywiście dedykowane procesory obliczeniowe związane ze sztuczną inteligencją i obróbką obrazu.

Pixel 7 wyposażony został w ekran AMOLED o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Do tego mamy 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane oraz tą samą baterię o pojemności 4350 mAh, którą można ładować z mocą 30 W, i która ma pozwolić nawet na 72h pracy. Ekran pokryty jest oczywiście warstwą szkła Gorilla Glass, a pod nim znalazł się czytnik linii papilarnych, podobnie nieco lepszy niż w zeszłorocznych modelach. Pod tym względem Pixel 6 i 6 Pro miały sporo problemów, więc to bardzo dobra wiadomość. Pixel 7 Pro ma natomiast ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1440 x 3120 pikseli, który posiada regulowane odświeżanie w zakresie od 10 do 120 Hz. Dzięki temu można ograniczyć zużycie energii, a bateria o pojemności 5000 mAh starczy na dłużej. W modelu Pro znajdziemy ponad 12 GB pamięci RAM oraz 128, 256 lub 512 GB pamięci na dane.

Oba smartony mają też pełny zestaw najnowszych kontrolerów komunikacyjnych, począwszy od WiFi 6E, przez Bluetooth 5.3, aż po pełne wsparcie dla łączności 5G, również w standardzie UWB. Nie wiadomo niestety czy 5G zacznie wreszcie działać w Polsce, bo Pixele 7 nadal nie będą na naszym rynku oficjalnie dostępne. Nie zabrakło też wsparcia dla NFC oraz technologii eSIM, choć nadal mamy tutaj również slot na kartę nanoSIM.

Google Pixel 7 / Pixel 7 Pro - aparaty

W przypadku aparatów Google akurat nie ma zbyt wiele do poprawy, dlatego dużych zmian w tym aspekcie nie ma. Podstawowy Pixel 7 ma dwa sensory, główny o rozdzielczości 50 MPix z jasnym obiektywem f/1.85, laserowym autofocusem i optyczną stabilizacją obrazu oraz dodatkowy, ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 MPix (f/2.2), który tym razem produkowany jest przez Samsunga, podobnie jak główny aparat. Dzięki technologii Super Res Zoom, główny obiektyw pozwala też na wykonywanie zdjęć z dwukroktnym zoomem. Pixel 7 Pro ma niemal dokładnie ten sam zestaw, plus oczywiście obiektyw typu telephoto z pięciokrotny optycznym zoomem i sensorem o rozdzielczości 48 MPix, który efektywnie może dać 10-krotny zoom dzięki technologii Super Res Zoom. Obiektyw ultrawide ma większy o 21 stopni zakres oraz funkcję Macro Focus. Spory postęp dokonał się również w kwestii przedniej kamery, która w obu modelach ma teraz 10,8 MPix (obiektyw f/2.2) oraz możliwość nagrywania wideo w 4K. Dodano też możliwość odblokowania telefonu przez skan twarzy - Face Unlock, który działa jeszcze szybciej niż czytnik odcisków palców.

Google Pixel 7 / Pixel 7 Pro - oprogramowanie

Google podkreśla też fakt, że bardzo mocno skupia się nad obróbką zdjęć, które wykonuje aparat. Dzięki temu mamy nie tylko lepsze odwzorowanie kolorów, ale również możliwość poprawy ostrości na już zrobionych zdjęciach dzięki funkcji Photo Unblur. Wprowadzono też ciekawe rozwiązania jak Guided Frame, funkcję, która podpowiada jak najlepiej wykonać selfie dzięki komunikatom głosowym. Funkcja ta stworzona została głównie dla osób niewidomych, które z oczywistych względów nie widzą jak wygląda zdjęcie, a chciałyby podzielić się zdjęciami ze znajomymi.

Google chwali się, że Pixel 7 i 7 Pro będą najbezpieczniejszymi smartfonami w historii Androida. Każdy posiada wbudowany chip Titan M2 odpowiedzialny za szyfrowanie danych oraz 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa. Google zamierza zaoferować również swój serwis VPN, który będzie dostępny za darmo dla użytkowników Pixeli 7. Wygląda na to, że firma zamierza mocno poprawić aspekt prywatności i bezpieczeństwa swoich smartfonów. Google obiecuje też, że będzie wprowadzać więcej programowych nowinek do swoich smartfonów. Tym samym Pixele mają otrzymywać nowe możliwości, bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

Google Pixel 7 / Pixel 7 Pro - ceny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Google nie podnosi ceny swoich smartfonów. Za podstawowy model Pixel 7 trzeba zapłacić 599 USD, a za wersję Pixel 7 Pro - 899 USD. Pixel 7 będzie dostępny w sklepach już w przyszłym tygodniu, ale niestety nie w Polsce. Oficjalnie dodano kilka krajów (np. Indie, Norwegię czy Szwecję), ale na liście nadal nie ma Polski.