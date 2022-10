Google pokazało Pixel Watch i nowy Pixel Tablet

Google Pixel Watch

Google Pixel Watch został stworzony wspólnie ze specjalistami z Fitbita, którego Google przejął jakiś czas temu. Pierwszy zegarek sygnowany logo Google ma być całkiem nowym doświadczeniem dla użytkowników. Oferuje wszystko czego można oczekiwać od takiego urządzenia z systemem WearOS 3.5, czyli powiadomienia z aplikacji, możliwość płacenia przy pomocy Portfela Google oraz oczywiście monitorowanie stanu naszego organizmu. Dzięki doświadczeniu Fitbita, Pixel Watch ma być urządzeniem, które najlepiej na rynku radzi sobie z odczytywaniem naszego pulsu. Poza tym mamy tutaj też monitorowanie snu, wbudowany GPS oraz szereg aplikacji dostępnych na WearOS jak Strava, Spotify czy mapy Google. Pojawiło się też wsparcie dla Google Home, dzięki czemu możemy np. zdalnie sterować światłem czy roletami w naszym domu.

Pixel Watch bazuje na procesorze Exynos 9110 od Samsunga, który debiutował 4 lata temu i jest pewnym zaskoczeniem. Posiada za to 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci na dane. Bateria o pojemności 294 mAh ma pozwolić na 24 godziny pracy, a zegarek możemy naładować do 100% w ciągu 80 minut (50% osiągnie po 30 minutach z magnetyczną ładowarką). Tarcza ma średnicę 41 mm, a wyświetlacz AMOLED oferuje gęstość upakowania pikseli na poziomie 320 ppi i jasność 1000 nitów (nie podano rozdzielczości i przekątnej). Pixel Watch należy zatem do mniejszych zegarków, jest oczywiście wodoodporny, ma wbudowany kompas, pomiar natlenienie krwi, wysokościomierz oraz przycisk/pokrętło do łatwiejszej obsługi.

Dostępna jest zarówno wersja WiFi jak i z wbudowanym modemem LTE, stąd też mamy zarówno głośnik jak i mikrofon pozwalające na przeprowadzanie rozmów. Zegarek posiada też funkcję Always-on Display, NFC, a z okazji premiery Google daje 3 miesiące darmowego dostępu do YouTube Premium oraz pół roku dostępu do Fitbit Premium. W przyszłości ma natomiast pojawić się między innymi funkcja informowania o upadku, podobna do tego co w swoich zegarkach ma Apple. Ceny zaczynają się od 349,99 USD za model WiFi i 399,99 USD za wersję LTE. Dodatkowe paski zaczynają się od 49,99 USD. Niestety w Polsce zegarek Google nie będzie oficjalnie dostępny.

Google Pixel Tablet

Pixel Tablet został zapowiedziany również kilka miesięcy temu, ale niestety pomimo wielu informacji jakie dostaliśmy dzisiaj, nie przyśpieszono jego premiery. To urządzenie pojawi się dopiero w 2023 roku i pewnie wtedy poznamy dokładną specyfikację, z której potwierdzono obecnie tyko procesor - Google Tensor 2. Potwierdziły się również plotki, że tablet będzie oferowany z dedykowaną stacją dokującą, która zamienia go w głośnik Google z wbudowanym ekranem. Dzięki temu gdy tablet nie jest używany, może służyć jako ramka na zdjęcia oraz urządzenia do zarządzania inteligentnymi rozwiązaniami w naszym domu. Cena nie jest jeszcze znana.