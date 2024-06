Pixele 9 nadchodzą wielkimi krokami!

Google dziś oficjalnie ogłosiło, że zaprezentuje serię Pixel 9 na wydarzeniu, które odbędzie się już 13 sierpnia. To znacząca zmiana w porównaniu do zwykle październikowych premier nowych urządzeń z linii Pixel — ale chyba możemy się umówić, że zmiany w tę stronę zawsze będą nam pasować.

Źródło: Google

Nowa strona w Google Store dodatkowo potwierdza premierę Pixeli 9. Możemy tam zobaczyć film, który delikatnie ujawnia design wyspy na aparaty serii nowych smartfonów od giganta z Mountain View. W filmie pojawia się także numer „IX”, co bezpośrednio potwierdza nazwę telefonu (jakby ktokolwiek był zdziwiony). Do tego, gdyby dalej ktoś miał wątpliwości, to adres URL strony zawiera „google_pixel_9_pro”, co rozwiewa już absolutnie wszystkie wątpliwości. Cóż, pozostaje nam już tylko jeszcze chwilę poczekać!

My również dostaniemy nowe Pixele — w końcu!

Jak w swoim felietonie pisał Konrad Kozłowski, „Google Pixel bywa określany mianem iPhone'a z Androidem. Wszystko dlatego, że jedna firma odpowiada w tym przypadku za sprzęt i oprogramowanie, co zazwyczaj przynosi kluczowe korzyści dla użytkownika. Google również stawia na własny układ, który nie jest aż tak autorskim projektem, ale efekty osiągane przez firmę są całkiem podobne. Smartfony firmy z Mountain View zwracały na siebie uwagę przez lata. Czasem były to zachwyty, między innymi nad możliwościami aparatu, innym razem słyszeliśmy o problemach sprzętowych, które z pewnością ograniczały sprzedaż. Pomimo różnych przeciwności i wyzwań, klienci pragnący telefonów Google byli w stanie je zdobyć także tam, gdzie oficjalnie sprzedawane nie były”.

Źródło: Google

Teraz na szczęście nie trzeba już kombinować, bo Pixele niedawno oficjalnie zawitały do Polski. A jak się one sprawdzają i który z serii 8 okazał się najlepszy oraz czego możemy spodziewać się po Pixelach 9? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w podcaście Antyweb Po Godzinach.

Źródło: Google