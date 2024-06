Nostalgia i nowe rozwiązania: Songs of Conquests to godny następca Heroes 3

"Heroes of Might and Magic 3" to w wielu kręgach gra kultowa. Turowa strategia z 1999 roku do dziś cieszy się ogromną popularnością, a miłość do tego tytułu przekazywana jest kolejnym pokoleniom. Deweloperzy z Lavapotion postanowili złożyć hołd tej kultowej grze, tworząc "Songs of Conquest" – duchowego następcę "Hirołsów", który łączy najlepsze cechy klasyki z nowoczesnymi rozwiązaniami. 20 maja 2024 roku tytuł ten oficjalnie zakończył fazę wczesnego dostępu i stał się pełnoprawną grą.

"Songs of Conquest" to dzieło szwedzkiego studia Lavapotion, wydane przez Coffee Stain Publishing. Gra zadebiutowała w fazie wczesnego dostępu w maju 2022 roku. Jej pełna wersja ujrzała światło dzienne dopiero kilka tygodni temu. Twórcy od samego początku zapowiadali, że ich celem jest stworzenie gry, która stanie się godnym następcą "Heroes of Might and Magic 3". Studio skupiło się na tych elementach, które uczyniły "Hirołsów" produkcją ikoniczną – strategicznej głębi, rozbudowanym zarządzaniu zasobami i frakcjami, oraz turowych bitwach.

"Songs of Conquest" to turowa gra strategiczna, która łączy zarządzanie królestwem z taktycznymi bitwami. Gracze kierują tzw. "Władcami" (Wielders), którzy reprezentują ich frakcje i prowadzą armie przez mapę przygód. Gra oferuje cztery różne grupy, z których każdą wyróżniają unikalne jednostki, budynki i styl gry. Oto one:

Arleon – rycerze i lordowie z rozległych, zalesionych terenów.

– rycerze i lordowie z rozległych, zalesionych terenów. Rana – tajemnicze istoty żyjące w dżunglach i bagnach.

– tajemnicze istoty żyjące w dżunglach i bagnach. Barya – frakcja najemników i wynalazców, kochających złoto i proch strzelniczy.

– frakcja najemników i wynalazców, kochających złoto i proch strzelniczy. Barony of Loth – nekromanci i ich nieumarłe sługi..

Każda z frakcji posiada własną kampanię fabularną, która pozwala graczom zagłębić się w ich historię i kulturę.

Zarządzanie królestwem w "Songs of Conquest" jest kluczowym elementem rozgrywki. Gracze muszą rozwijać swoje miasta, budować nowe struktury, zbierać zasoby i rekrutować jednostki. Każde miasto ma swoje unikalne budynki, które mogą być rozwijane, aby zwiększyć produkcję zasobów lub umożliwić rekrutację potężniejszych jednostek.

Rozbudowa miast i zarządzanie zasobami przypomina mechaniki znane z "Heroes of Might and Magic 3", jednak "Songs of Conquest" wprowadza kilka nowych elementów. Przykładem jest system magii, w którym Władcy mogą rozwijać swoje zdolności magiczne, zdobywając różne kolory many, które wpływają na rodzaj dostępnych zaklęć.

Bitwy w "Songs of Conquest" rozgrywane są na siatce heksagonalnej, co pozwala na taktyczne planowanie ruchów i ataków. Gracze dowodzą swoimi jednostkami, które są zorganizowane w oddziały, a każda jednostka może wpływać na statystyki całej drużyny, takie jak zdrowie i siła ataku. Władcy również biorą udział w bitwach, korzystając ze swoich zdolności i zaklęć, aby wspierać swoje armie.

Wprowadzenie elementów takich jak teren czy przedmioty zwiększa głębię taktyczną gry. Na przykład, różne typy terenu mogą wpływać na szybkość ruchu jednostek lub dawać przewagę defensywną.

"Songs of Conquest" oferuje różnorodne tryby gry. Gracze mogą brać udział w kampaniach fabularnych, które odkrywają historię każdej frakcji. Dla tych, którzy preferują rywalizację, dostępne są tryby wieloosobowe, w tym potyczki ("skirmish") oraz możliwość tworzenia i dzielenia się własnymi mapami i kampaniami.

Każda kampania jest starannie zaprojektowana, z unikalnymi misjami i celami, które wymagają strategicznego myślenia i planowania. Historia frakcji Arleon, na przykład, skupia się na odbudowie upadłego imperium przez bezwzględną generał Cecilię Stoutheart.

Jednym z wyróżniających się elementów "Songs of Conquest" jest jego styl graficzny. Tytuł wykorzystuje estetykę "pixel art", która nawiązuje do gier z lat 90., ale jest znacznie bardziej szczegółowa i zaawansowana technologicznie. Krajobrazy, jednostki i budynki są wykonane z dużą dbałością o szczegóły, co nadaje grze unikalny i nostalgiczny klimat. "Pixel art" w "Songs of Conquest" nie tylko oddaje hołd klasycznym grom, ale również wprowadza nowe standardy w tej formie sztuki, łącząc tradycyjne techniki z nowoczesnymi efektami wizualnymi.

Chociaż "Songs of Conquest" oficjalnie wyszło z wczesnego dostępu, twórcy planują dalsze wsparcie i rozwój gry. Lavapotion zapowiedziało, że 1.0 to dopiero początek i zamierzają wprowadzać nowe treści, aktualizacje oraz poprawki bazujące na opiniach graczy. W planach są nowe kampanie, jednostki, zaklęcia oraz inne elementy, które mają wzbogacić i urozmaicić rozgrywkę.

"Songs of Conquest" to udana próba odtworzenia magii "Heroes of Might and Magic 3" w nowoczesnym wydaniu. Gra oferuje głęboką i satysfakcjonującą rozgrywkę, która łączy najlepsze elementy klasyki z nowymi rozwiązaniami. Dzięki starannemu zarządzaniu królestwem taktycznym bitwom oraz bogatej warstwie fabularnej "Songs of Conquest" z pewnością zadowoli zarówno fanów klasycznych strategii, jak i nowych graczy szukających wymagającej i wciągającej gry. Przywołani we wstępie ojcowie, którzy pamiętają swoje pierwsze pecety i nocne granie z kolegami w "Hirołsów" mają co pokazać dzieciom. I jedno jest pewne – dla wszystkich miłośników strategii turowych, "Songs of Conquest" to pozycja obowiązkowa.

