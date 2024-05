Równie korzystne są może premiery Samsungów, ale w ich przypadku musimy się trochę nagimnastykować i poczekać na bonusy i zwroty. Kupując teraz smartfona Pixel 8, możemy się z nich cieszyć od razu, ale nie wszędzie, przynajmniej na tę chwilę. Gdzie zrobić to najkorzystniej? Sprawdźmy.

Google premierę smartfonów Pixel 8 w Polsce, przygotował we współpracy z siecią sklepów Media Expert oraz Play. Na jakie bonusy możemy liczyć w Google Store i u tych partnerów? Przyjrzymy się według kolejności korzyści zakupu najtańszych wersji poszczególnych modeli, a więc z pamięcią 128 GB.

Smartfony Pixel 8 w Play

Play rozpoczął sprzedaż najnowszych smartfonów Pixel 8 na swojej stronie już wczoraj. Zaczynając od najtańszego Google Pixel 8a 5G 8/128GB, możemy go kupić na start za 499 zł i później w 24 ratach po 81,25 zł.

Finalnie więc zapłacimy za niego 2 449,00 zł, czyli cenę producenta, nawet w najdroższym abonamencie.

Bonus dostępny jest natomiast w przypadku zakupu Google Pixel 8 5G 8/128GB, bo na start zapłacimy tu 499 zł i później w 24 ratach po 100 zł, co daje 2 899,00 zł za samego smartfona, a więc 700 zł taniej niż cena sklepowa.

Z kolei najdroższy model Google Pixel 8 Pro 5G 12/128GB, znowu sprzedawany jest bez żadnych upustów, zapłacicie za niego pełną cenę sklepową, czyli 4 999,00 zł

Smartfony Pixel 8 w Google Store

Tutaj sprawa jest prosta i przejrzysta, kupując do 3 czerwca (lub do wyczerpania zapasów) poszczególne modele w Google Store (wymagany profil Google Pay i jedno konto może skorzystać z promocji maksymalnie 2 razy), dostajemy:

Google Pixel 8a - zwrot 650 zł do wykorzystania w Google Store, darmowe 3 miesiące na YouTube Premium oraz Google One, a także 6 miesięcy Fitbit Premium.

Google Pixel 8 - zwrot 700 zł do wykorzystania w Google Store, darmowe 3 miesiące na YouTube Premium, a także 6 miesięcy na Google One oraz Fitbit Premium.

Google Pixel 8 Pro - zwrot 1000 zł do wykorzystania w Google Store, darmowe 3 miesiące na YouTube Premium, a także 6 miesięcy na Google One oraz Fitbit Premium.

Jednak na tę chwilę, w Google Store Polska oprócz smartfonów do kupienia są jedynie etui do nich za 169 zł i 199 zł, słuchawki Pixel Buds A-Series za 499 zł oraz ładowarka USB-C 30 W za 129 zł. Więc w każdym z modeli możemy je dostać za darmo. Pamiętajmy jednak, że jedno konto może skorzystać z tej promocji dwa razy, więc można te środki wykorzystać na zakup drugiego smartfona.

Smartfony Pixel 8 w Media Expert

W mojej ocenie jednak, najkorzystniej można kupić teraz najtańszą wersję Google Pixel 8a 5G 8/128GB w Media Expert.

Sprzedawany on jest (również do 3 czerwca lub wyczerpania zapasów) z upustem 650 zł, pod warunkiem jednoczesnego sprzedania swojego dotychczasowego smartfona. Co najważniejsze, kwoty te sumują się (rabat 650 zł + wartość odkupowanego smartfona). Na przykład więc, w przypadku mojego trzyletniego iPhone 12 mini 64 GB, którego już sobie wyceniłem (szczegóły w tym wpisie), dostałbym za niego 500 zł + 650 zł rabatu, daje to 1 150,00 zł zniżki na 8a 5G 8/128GB, czyli razem do zapłaty pozostaje 1 349,00 zł.

Minusem jest tutaj fakt, że całość rozliczana jest gotówkowo, nie skorzystacie tu z rat.

Natomiast Google Pixel 8 5G 8/128GB sprzedawany (gotówka + raty) jest z upustem 700 zł, a Google Pixel 8 Pro 5G 8/128GB z upustem 1000 zł. Przewagą nad kupnem ich w Media Expert zamiast w Google Store jest fakt, że kupujecie tu od razu smartfona ze zniżką, bez zwrotów na konto do wykorzystania w tym samym sklepie na dalsze zakupy.