Google Store Polska już oficjalnie

Wreszcie możemy oficjalnie potwierdzić to o czym plotkowano już od kilku tygodni. Google Store oficjalnie zawitał do Polski, a wraz z nim rozpoczyna się oficjalna dostępność smartfonów Pixel i szeregu akcesoriów do nich. Co więcej już od dzisiaj można składać zamówienia w przedsprzedaży na najnowszy smartfon Google - Pixel 8a, którego premiera będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu. Google na początek jak zwykle przygotowało kilka promocji dla nabywców nowych telefonów, a także nawiązało współpracę z lokalnymi partnerami, do których należy sieć Play oraz sklepy Media Expert.

Dla przypomnienia, telefony Pixel z serii 8 są wyposażone procesor Google Tensor G3, układ nowej generacji stworzony specjalnie do telefonów Google. Przez 7 lat wszystkie te telefony będą objęte aktualizacją oprogramowania, w tym aktualizacjami systemu operacyjnego Android i aktualizacjami zabezpieczeń, oraz regularnie będą otrzymywać pakiety nowych funkcji. Pixel 8a to najbardziej wytrzymały telefon Google z serii A. Wyświetlacz Actua jest o 40% jaśniejszy niż ten w telefonie Pixel 7a, a dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz przewijanie jest jeszcze płynniejsze. Charakteryzują go matowa osłona tylna, ramka z polerowanego aluminium i 4 niesamowite kolory: aloesowy (edycja limitowana), niebieski, obsydian i porcelana.

Pixel 8 posiada natomiast wyświetlacz Actua (AMOLED) o przekątnej 6,2 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz, który zapewnia czysty i realistyczny obraz oraz o 42% większą jasność niż wyświetlacz Pixela 7. Telefon Pixel 8 charakteryzują satynowe metalowe wykończenia, osłona tylna ze szkła polerowanego oraz kolory: zielonoszary, obsydian i pudrowy róż. W modelu Pixel 8 Pro mamy natomiast wyświetlacz Super Actua o przekątnej 6,7, również z odświeżaniem 120 Hz i o wysokiej jasności. Dzięki temu nawet w bezpośrednim świetle słonecznym obrazy w rozdzielczości ultra HDR będą wyglądać realistycznie. Ten telefon ma również osłonę tylną z matowego szkła i ramkę z polerowanego aluminium oraz występuje w 3 kolorach: niebieskim, porcelanowym i obsydianu.

Polskie ceny smarfonów Pixel są... wysokie

Wszyscy zainteresowani znają zapewne specyfikacje poszczególnych modeli smartfonów Pixel, więc nie będę się nad nimi rozwodził. Przejdźmy zatem do tego co jest najważniejsze, czyli cen nowych telefonów. Na tym polu niestety nie mamy dobrych wiadomości, bo sugerowane ceny detaliczne są delikatnie mówiąc dosyć wysokie. Telefony Google miały swoją światową premierą już praktycznie pół roku temu i w wielu krajach można je często kupić w obniżonych cenach względem tych sugerowanych przez Google. Na szczęście z okazji startu sprzedaży w Polsce przygotowano specjalną promocję. Przy zakupie telefonu Pixel 8 Pro możemy zyskać 1000 zł do wykorzystania w sklepie Google Store Polska, przy zakupie Pixel 8 jest to 700 złotych, a w przypadku modelu Pixel 8a - 650 złotych. Promocyjne oferty na start przygotowali również partnerzy.

Oficjalna cena Pixel 8a w przedsprzedaży została ustalona na 2449 zł za wersję 128 GB oraz 2749 zł za model z 256 GB pamięci. Pixela 8 będzie można kupić za 3599 zł (128 GB) lub 3899 zł (256 GB), a model Pixel 8 Pro został wyceniony na 4999 zł (128 GB), 5299 zł (256 GB) oraz 5899 zł (512 GB). Nie są to z pewnością niskie ceny, ale kupując telefon prosto od Google, poza możliwością uzyskania dodatkowych środków wydania w sklepie dostaniemy także dostęp do usług dodatkowych. Kupując nowego Pixela 8a można na start otrzymać dostęp na 3 miesiące do YouTube Premium oraz Google One, a także 6 miesięcy Fitbit Premium. Z kolei wybierając Pixela 8 lub 8 Pro można zyskać dodatkowe 3 miesiące Google One. W sklepie Google Store Polska poza smartfonami dostępne będą również etui i słuchawki Pixel Buds A-Series.