Mapy Google to najpopularniejsza aplikacja do sprawdzania adresów i nawigacji na świecie. Jest darmowa, solidna i posiada wiele warstw informacji, które okazują się niezwykle przydatne na co dzień. Nie ważne czy jesteśmy w podróży czy we własnym mieście, za ich pośrednictwem możemy podejrzeć chociażby natężenie ruchu na drodze. A kiedy mowa o niezwykle popularnych produktach — wszelkie, nawet najmniejsze, zmiany wizualne okazują się wielkim wyzwaniem. Nie brakuje bowiem użytkowników, którzy... najzwyczajniej w świecie nie lubią żadnych zmian. Ale mimo wszystko te czasami są potrzebne — zwłaszcza, gdy idą w dobrym kierunku.

Google w ostatnim czasie wycofało się z testów kontrowersyjnej, nowej, wersji YouTube'a. Ale wygląda na to, że niebawem zaserwuje drobne zmiany w aplikacji na Androida — i to takie, które uczynią korzystanie z aplikacji wygodniejszym niż kiedykolwiek!

Zmiany w Mapach Google. Oto jak będzie wyglądała nowa wersja aplikacji

Niestety, u mnie zmiany nie są jeszcze dostępne — ale dzięki uprzejmości serwisu 9to5Google możemy podejrzeć co się zmieni. I to z bezpośrednim porównaniem starej i nowej wersji aplikacji. Zawsze jest cień szansy, że u was możecie już skorzystać z nowości, jako że zmiany te dotyczą poszczególnych kont Google i leżą po stronie serwera, a nie samej aplikacji.

Źródło: 9to5Google

Źródło: 9to5Google

Źródło: 9to5Google

Jak widać na załączonych obrazkach — zmiany te nie są jakieś ogromne, a raczej kosmetyczne. Ale w ostatecznym rozrachunku mogą przełożyć się na dużo większą użyteczność aplikacji, a inna rzecz to taka, że wszystko prezentuje się dużo bardziej estetycznie.