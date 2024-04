W zeszłym tygodniu Plus udostępnił promocję na zakup nowego smartfona Samsunga dla osób, które chcą sprzedać swoje dotychczasowe urządzenie. Dziś ją sprawdziłem i okazało się, że to całkiem opłacalna opcja, na równi nawet z podobnym zakupem i odsprzedażą na Allegro.

Plus przecenił kilka modeli smartfonów Samsunga, oto ich lista:

Samsung Galaxy S24 5G 8/128GB dostępny jest 1000 złotych taniej – 299 złotych na start i w 12 ratach po 233,33 zł/mies. – łącznie 3099 złotych,

Samsung Galaxy S24 5G 8/256GB dostępny jest 1000 złotych taniej – 349 złotych na start i w 12 ratach po 254,17 zł/mies. – łącznie 3400 złotych,

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256GB dostępny jest 1000 złotych taniej – 549 złotych na start i w 12 ratach po 420,83 zł/mies. – łącznie 5599 złotych,

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/512GB dostępny jest 1500 złotych taniej – 549 złotych na start i w 12 ratach po 429,16 zł/mies. – łącznie 5699 złotych,

Samsung Galaxy S24+ 5G 12/256GB dostępny jest 1000 złotych taniej – 399 złotych na start i w 12 ratach po 316,67 zł/mies. – łącznie 4200 złotych,

Samsung Galaxy S24+ 5G 12/512GB dostępny jest 1000 złotych taniej – 499 złotych na start i w 12 ratach po 358,33 zł/mies. – łącznie 4799 złotych.

Plus wprowadza dodatkowe zniżki na zakup nowych smartfonów dla osób, które zdecydują się odsprzedać swój stary telefon w ramach programu Plus Odkup. To ekologiczne i praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu urządzenia mogą otrzymać drugie życie, a ich właściciele szybko i z korzyścią pozbędą się nieużywanego już sprzętu.

Aby zakupić w tych cenach nowego Samsunga, trzeba wcześniej sprzedać (nie oddać, tylko sprzedać) swojego dotychczasowego smartfona, po uprzedniej jego wycenie - samodzielnej, przez aplikacją mobilną na Androida i iOS lub w salonie z pomocą doradcy.

Dokonałem wyliczeń tej transakcji, dla sprzedaży używanego iPhone 12 mini 64 GB i kupna nowego Samsunga Galaxy S24 5G 8/128GB.

Cena nowego Samsunga Galaxy S24 5G 8/128GB

Zanim przejdziemy do tych wyliczeń, zerknijmy na cenę sklepową tego smartfona. Zarówno na stronie Samsunga, jak i w popularnych elektormarketach kupimy go za gotówkę w cenie 3 799 zł albo w 20/40 ratach 0%.

Jednak na wstępie zaznaczyłem opcję kupna go na Allegro, więc utrudnijmy tak to zadanie - sprzedajmy stary telefon i kupmy nowy na tej platformie. Aktualnie jestem w posiadaniu trzyletniego iPhone 12 mini 64 GB, kupiłem go na wiosnę 2021 roku. Na dziś jest w dobrym stanie - bez żadnych rys na ekranie, z drobnymi otarciami na obudowie, jednak z fatalnym stanem baterii - sprawność 79%.

Nowego Samsunga Galaxy S24 5G 8/128GB możemy kupić na Allegro w cenie 3 599,00 zł lub w 15 ratach 0% po 239,93 zł. Z kolei używany iPhone 12 mini 64 GB można sprzedać za około 1 tys. zł - w mojej ocenie to optymistyczna wersja, jeśli chodzi o mojego smartfona.

Niemniej niech będzie optymistycznie i z pominięciem kosztów sprzedaży w sieci, bo przecież możemy się umówić na osobisty odbiór. Tak więc finalnie może się okazać, że nowego Samsunga Galaxy S24 5G 8/128GB kupimy za 2 599,00 zł.

Samsung Galaxy S24 5G 8/128GB w Plus Odkup

Wyceniłem samemu swojego iPhone 12 mini i okazało się, że Plus dałby mi za niego 500 zł. Wprawdzie połowę mniej niż na Allegro, ale zakładając z jednej strony brak ewentualnych perturbacji ze sprzedażą swojego starego urządzenia i zniżkę za zakup nowego Samsunga Galaxy S24 5G 8/128GB, okazuje się to w rezultacie korzystniejszą opcją.

Sprzedając swojego iPhone 12 mini w Plusie, dostaje 500 zł, a nowego Samsunga Galaxy S24 5G 8/128GB kupuje za 3 099 zł, mam go więc w rezultacie za 2 599,00 zł. Identycznie - 1:1 jak na Allegro, ale bez potencjalnych uciążliwości z tego tytułu. Dla osób, które wolą kupować na raty - Plus rozkłada ten koszt na 12 rat 0%.