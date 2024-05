Google lubi się bawić swoimi produktami. Regularnie serwuje nam nowe usługi i platformy, a także... równie regularnie ubija stare. Nie jest też czymś niespotykanym wielki redesign czy zmiany. Ale jednej rzeczy nie ruszają często, by nie powiedzieć wcale: wyszukiwarki. Owszem, na przestrzeni dekad co nieco się w niej pozmieniało, ale wciąż jest tym samym, minimalistycznym, produktem który poznaliśmy lata temu.

Firma bardzo ostrożnie podchodzi do jakichkolwiek ingerencji w swoim flagowym produkcie, po który każdego dnia sięgają tysiące użytkowników z całego świata. Ale jednak czasami je robi, tak jak teraz, kiedy to... w standardowym widoku wyników wyszukiwania nie pokazuje ile jest faktycznych wyników wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania Google

Google ukryło informację o tym, ile jest wyników wyszukiwania na interesujący nas temat

Przez wiele lat na stronie z wynikami wyszukiwania jedną z pierwszych informacji która rzucała się w oczy była ilość wyników wyszukiwania związanych z interesującą nas frazą. Od jakiegoś czasu te zniknęły — ale nie całkowicie. Bo jeżeli jesteście faktycznie zainteresowani tymi informacjami, to możecie je zawsze znaleźć wybierając sekcję narzędzia. Wówczas — obok zawężania wyników wyszukiwania i filtrowania — z prawej strony dostępna jest także informacja na temat tego, ile wyników jest dostępnych.

Czym spowodowana jest ta zmiana? Cóż — to fajna ciekawostka, która może i na początku internetu miała sens. Obecnie, kiedy wyniki dla popularnych fraz liczone są w milionach czy miliardach — nie ma to większego znaczenia i prawdopodobnie większość użytkowników mimowolnie ignorowała tę informację. By zatem uczynić wyszukiwarkę jeszcze wygodniejszą w użyciu, Google zdecydowało się na ukrycie ją w sekcji z narzędziami. Czy to dobrze czy źle? Myślę, że jednak dobrze — bo im bardziej czytelną będzie strona, tym lepiej.