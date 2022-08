Pixel 7 i 7 Pro. Wiadomo, kiedy zadebiutują oba urządzenia

Wg. najnowszych informacji dwie wersje smartfona oraz Pixel Watch zostaną zaprezentowane 6 października. Tego samego dnia ma się rozpocząć przedsprzedaż, a do regularnej sprzedaży urządzenia trafią 13 października.

Co pokaże Google

Taki terminarz zdradził Jon Prosser, którego informacje zazwyczaj znajdowały pokrycie w rzeczywistości. Poza tym terminarz zgadzałby się z zeszłoroczną premierą Pixeli 6. Smartfony zadebiutowały właśnie w październiku.

Google Pixel 6

Nie jest też wykluczone, że Google pokaże przy okazji inne urządzenia. Od jakiegoś czasu mówi się że firma pracuje nad jeszcze jednym „tradycyjnym” smartfonem, czyli Pixelem 7 Ultra. Drugim ma być składany Pixel Fold.

Niestety Google nie wprowadził oficjalnie swoich smartfonów do Polski, więc są one obarczone w naszym kraju dość poważnymi brakami. Nie obsługują ani 5G, ani VoWiFi i VoLTE. A dla wielu użytkowników to bardzo ważne kwestie. Więc choć z pewnością telefony będzie można kupić np. przez niemiecki Amazon, czy też któraś z sieci handlowych zdecyduje się na ich sprowadzenie, to jednak nie będą one u nas w pełni wartościowe.

Jak wygląda specyfikacja

Szkoda, bo z tego co do tej pory wiadomo, oba smartfony będą jak najbardziej godne zainteresowania. Przede wszystkim ze względu na jakość fotografii, która tradycyjnie już dla tego producenta nie wynika z ilości MP w obiektywach ale z oprogramowania. Google zresztą zachwala je jako te które mają „wyznaczać nowy standard w fotografii”. W porównaniu do zeszłorocznych modeli obiektywy z tłu się nie zmienią. Będą to: aparat główny – 50 MP Samsung GN1 i szeroki kąt 12 MP Sony IMX381. Zmianie ulegnie za to matryca z przodu – teraz firma zastosuje 11 MP sensor Samsung 3J1. Model Pro będzie miał jeszcze matrycę Tele.

Bardzo istotną zmianą ma być również powrót do możliwości odblokowania urządzenia za pomocą twarzy. Google miota się w tej kwestii. Modele 4 i 4 XL nie miały czytnika linii papilarnych a tylko face unlock, z kolei Pixele 6 nie mają face unlock a jedynie czytnik. A z nim bywa różnie – użytkownicy skarżą się na jego działanie tak w podstawowych 6-kach jak i w najnowszym 6a, o czym pisał ostatnio Piotr Kurek.

Sercem obu telefonów będzie procesor Tensor drugiej generacji. Dzięki niemu ma wzrosnąć wydajność urządzeń, przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na energię.