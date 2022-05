Wszystkie zapowiedzi sprzętowe z Google I/O - Pixel 6a/7, Watch i Tablet

Google Pixel 6a - średniak z topowym procesorem

Google Pixel 6a nie powinien nikogo zawieść. W takiej samej cenie jak Pixel 5a, oferuje znacznie więcej niż jego poprzednik. Trzeba przede wszystkim wspomnieć, że mamy tutaj ten sam procesor co w flagowych modelach Pixel 6/6 Pro, który gwarantuje nie tylko odpowiednią wydajność, ale też wsparcie dla wszystkich dodatkowych funkcji, które definiują smartfony Pixel. Poza tym do dyspozycji mamy całkiem sensowne 6 GB pamięci LPDDR5 oraz 128 GB pamięci na dane (UFS 3.1). Ekran OLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości FHD+ ma odświeżanie tylko 60 Hz i pokryty jest warstwą Gorilla Glass 3, ale za to skrywa ten sam czytnik linii papilarnych co w znacznie droższych modelach. Taka sama jest też przednia kamera do selfie z sensorem o rozdzielczości 8 Mpix, a pewne oszczędności poczyniono w kwestii aparatów z tyłu gdzie mamy zestaw dwóch sensorów 12 Mpix znany z Pixela 5 (zwykły i ultra-szeroki kąt). Mimo tego na jakość zdjęć z tego telefonu nikt nie powinien narzekać.

Całkiem niezła jest też bateria, 4410 mAh na pozwolić bez problemu przetrwać cały, nawet intensywny dzień, a w trybie ekstremalnie oszczędnym Google obiecuje nawet 3 dni pracy. Do dyspozycji będziemy mieli też łączność 5G. Cena została ustalona na poziomie 449 USD, czyli bardzo atrakcyjnie, ale niestety nic wskazuje na to, aby Pixel 6a był oficjalnie dostępny w Polsce. Przedsprzedaż rozpocznie się dopiero 21 lipca, a do pierwszych klientów smartfon trafi 28 lipca, czyli za 2,5 miesiąca. Google obiecało też 5 lat aktualizacji bezpieczeństwa i rychłą aktualizację do Androida 13, ale nigdzie nie wspomina jak długo będzie wspierał ten telefon w zakresie nowych wersji systemu Android.

Smartfon dostępny będzie w trzech kolorach widocznych na zdjęciach i pewnie znajdzie swoich miłośników.

Google Pixel 7

Nieco z zaskoczenia Google pokazał też pierwsze zdjęcia smartfona Pixel 7, jeszcze zanim w sieci pojawiły się jakiekolwiek przecieki. Teraz gdy już wiemy jak będzie wyglądał nowy model, na niemal pół roku przed jego premiera, będziemy mogli tylko publikować domniemane informacje na temat jego specyfikacji ;-). Zmiany w designie nie są duże, Google ponownie postawiło na projekt z paskiem w górnej części obudowy, który skrywa aparaty (dwa w wersji 7, trzy w wersji 7 Pro). Pasek i ramka smartfona wykonane są z metalu (odzyskany z recyklingu), a reszta obudowy jest prawdopodobnie szklana.

Nowe są też wersje kolorystyczne, ale to w zasadzie wszystko co wiemy na teraz o tym smartfonie. Premiera planowana jest dopiero na jesieni, więc na więcej szczegółów musimy jeszcze trochę poczekać.

Google Pixel Buds Pro

W ofercie razem z Pixelem 6a pojawią się też nowe słuchawki - Pixel Buds Pro z zaawansowaną funkcją redukcji szumów i hałasu otoczenia, zarówno dla nas, jak i dla naszych rozmówców. Słuchawki mają zapewnić nawet 11 godzin pracy (7 godzin z włączonym ANC) i najwyższą jakość dźwięku, łącznie ze spatial audio, które zadebiutuje w późniejszym czasie, razem z Androidem 13. Cały projekt, począwszy od wyglądu przez chip dźwięku jest autorstwa Google, które chwali się ich rozwiązanie Silent Seal jest najlepszym systemem ANC na rynku, a jednocześnie nie daje wrażenie odcięcia od świata zewnętrznego. Przekonamy się o tym zapewne po pierwszych testach, Pixel Buds Pro będą dostępne za 199 USD od 28 lipca.

Google Pixel Watch

Na zegarek Google Pixel Watch czekamy już od kilku lat. Dostaniemy go wreszcie w tym roku, ale dopiero jesienią, razem z premierą Pixela 7. Generalnie rendery prezentowane w sieci od kilku miesięcy znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Design z okrągłą, gładką kopertą i pokrętłem może być pewną wskazówką w kwestii obsługi systemu WearOS 3, który dostanie kilka poprawek, w tym obsługę Asystenta Google i Google Wallet. Pixel Watch ma być produktem premium, więc jego cena zapewne nie będzie niska, ale na szczegóły będziemy musieli poczekać do jesieni.

Google Pixel Tablet

Google idzie jeszcze dalej i zapowiada produkt, który będzie dostępny dopiero w przyszłym roku. Wygląda na to, że gigant wreszcie zauważył rynek tabletów (pewnie dlatego w końcu przystosuje do nich swoje aplikacje) i przygotowuje własny tablet - Pixel Tablet. Ma to być najbardziej pomocny tablet na świecie wspierany oczywiście przez procesor Google Tensor. Wszystko super Google, tylko robicie to jakieś 10 lat za późno...