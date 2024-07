W poniedziałek informowaliśmy Was o dziwnej sytuacji związanej ze smartfonami Pixel 6, 6 Pro i 6A. Przywrócenie ich do ustawień fabrycznych sprawia, że urządzenia te stają się "cegłami". Do sprawy odnosi się Google, jednak na pełne jej rozwiązanie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Google Pixel 6 oraz 6 Pro do sprzedaży trafiły w październiku 2021 r, a model 6A na sklepowych półkach zawitał kilka miesięcy później – w maju 2022. I choć od ich premiery minęło już kilka lat, Google wciąż je wspiera udostępniając aktualizacje systemu. Wygląda jednak na to, że najnowszy update sprawił, że smartfony te mają problem z przywracaniem systemu. Jak informował kilka dni temu Grzegorz, Na forum pomocy Google i w serwisie Reddit pojawiło się wiele wpisów użytkowników Pixel 6, 6 Pro i 6A, którzy informują o problemach z działaniem funkcji przywracania ustawień fabrycznych.

Po przeprowadzeniu procesu wyzerowania urządzenia, system w ogóle się nie uruchamia. Wyświetlany komunikat po restarcie informuje o niemożności jego załadowania, uszkodzonych danych i konieczności ponownego przywrócenia do ustawień fabrycznych i usunięcia danych użytkownika. Problem w tym, że ponowne wykonanie tego kroku niczego nie rozwiązuje, gdyż nie da się go w pełni przeprowadzić – wyświetlany jest komunikator o problemach z plikiem tune2fs. O co dokładnie chodzi? trudno zgadywać jeśli nie jest się deweloperem zajmującym się kodem systemu Android. Patrząc jednak na informacje zamieszczone w poradniku do systemu Ubuntu:

tune2fs modyfikuje konfigurowalne parametry linuksowych systemów plików ext2, ext3 lub ext4. Bieżąca wartość tych opcji może zostać wyświetlona dzięki opcji -l programu tune2fs(8) lub za pomocą programu dumpe2fs(8).

Mamy więc do czynienia z dość istotnym plikiem i procesem, który odpowiada za konfigurację samego telefonu. Bez niego system całkowicie odmawia posłuszeństwa i nie da się go uruchomić.

Nie przywracaj ustawień fabrycznych swojego Google Pixel 6. Producent prosi o cierpliwość

Do sprawy odniosło się właśnie Google, które na stronach pomocy technicznej opublikowało krótki komunikat:

Niedawno otrzymaliśmy zgłoszenia od niektórych użytkowników, którzy napotkali problemy z przywróceniem ustawień fabrycznych swoich Pixel 6, 6 Pro i 6a po pobraniu najnowszej aktualizacji systemu. Rozumiemy, że przywracanie ustawień fabrycznych nie jest czymś, co wielu użytkowników robi regularnie, ale ponieważ zależy nam na Twoim doświadczeniu i chcemy Cię informować, chcielibyśmy podzielić się z Tobą dodatkowymi szczegółami.

Google przestrzega, by uniknąć tego problemu, należy pozostawić urządzenia włączone i bezczynne przez 15 minut po ponownym uruchomieniu po aktualizacji systemu. Po upływie tego czasu można przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Alternatywnie można przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia przed pobraniem najnowszej aktualizacji systemu.

Firma jednak nie ma dobrych informacji dla tych, którzy już przeprowadzili resetowanie do stanu fabrycznego, a ich telefon w żaden sposób nie reaguje. Dział techniczny prosi o cierpliwość i zaglądanie do wątku na stronach pomocy, który w najbliższym czasie zostanie zaktualizowany o dalsze informacje. Zespół zidentyfikował główną przyczynę problemu i pracuje nad opracowaniem najlepszego możliwego rozwiązania. Co to będzie? Gdy tylko Google poda więcej szczegółów, z pewnością Was o tym poinformujemy. Na ten moment lepiej nie resetować urządzeń, nawet jeśli jest to konieczne. Lepiej zaczekać kilka dni na jasne instrukcje, co do sposobu przeprowadzenia tego procesu w bezpieczny sposób.