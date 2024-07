Przywracanie ustawień fabrycznych robi z Pixela 6 cegłę

Na forum pomocy Google i w serwisie Reddit, szereg użytkowników Pixel 6, 6 Pro i 6A zgłasza problemy z tą funkcją. W jednym zdaniu - po przywróceniu ustawień fabrycznych smartfony się nie uruchamiają.

Problem jest znany od co najmniej 10 dni, ale na przykład na forum Google, zgłaszany jest do dzisiaj przez kolejnych użytkowników.

Sytuacja wydaje się patowa, bo po przywróceniu ustawień fabrycznych system w ogóle się nie uruchamia. Wyświetlany komunikat po restarcie informuje o niemożności jego załadowania, uszkodzonych danych i konieczności ponownego przywrócenia do ustawień fabrycznych i usunięcia danych użytkownika.

Nie można załadować systemu Android. Twoje dane mogą być uszkodzone. Jeśli ten komunikat będzie się nadal pojawiał, może być konieczne przywrócenie danych fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika przechowywanych na tym urządzeniu.



Zdjęcia z forum pomocy Google

Niektórzy użytkownicy próbują tej drogi, ale odbijają się w trakcie od kolejnego komunikatu o braku pliku tune2fs.

Google wie o tym problemie i jest w trakcie jego badania, firma jednak nie odpowiedziała jeszcze na prośbę o dodatkowe wyjaśnienia, wysłaną przez serwis The Verge.

Tak naprawdę nie wiadomo jak w ogóle Google mogłoby rozwiązać ten problem, skoro nie da się w takim stanie rzeczy zastosować aktualizacji go eliminującej. Zresztą i co ciekawe, niektórzy użytkownicy zgłaszają, iż pojawił się on, właśnie po zastosowaniu wcześniejszej aktualizacji. Nie jest to jednak regułą.

Źródło: The Verge.