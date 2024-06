Google kończy z Samsungiem. To już przesądzone

Tensor przejdzie pod skrzydła TSMC

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Google blisko współpracuje z Samsungiem przy tworzeniu swojego autorskiego układu Tensor G, który znajdziemy w smartfonach Pixel od wersji 6. Procesor ten nigdy nie był demonem szybkości na tle konkurencji, ale Google zastosował w nim kilka własnych rozwiązań, które czynią z niego unikalną propozycję. Przy projektowaniu spory udział musiał mieć również Samsung, który mógł posłużyć doświadczeniem wyniesionym z serii procesorów Exynos. Koreańczycy odpowiadali również za produkcję tego układu. Wszyscy jednak wiemy, że ich technologia odstaje nieco od tego co oferuje TSMC, jest to kolejny czynnik dla układów Tensor.

W przyszłym roku ma się to jednak zmienić. Jak donosi serwis Business Korea, coraz więcej firm rezygnuje ze współpracy z Samsungiem na rzecz TSMC, nawet pomimo wyższych cen jakie dyktuje ta druga firma. Koreańczycy teoretycznie już od 2 lat są w stanie produkować układy scalone w litografii 3 nm, ale nadal mają problem z efektywnością energetyczną i uzyskiem. Zawodzą nawet ich własne produkty jak Exynos 2500, który miał trafić do nowych smartfonów Galaxy, a zostanie prawdopodobnie na wszystkich rynkach zastąpiony przez Snapdragona. Różnica 10-20% w wydajności/efektywności energetycznej na tak konkurencyjnym rynku jest nie do przeskoczenia. I z tego właśnie powodu takie firmy jak Google czy Qualcomm rezygnują ze współpracy z Samsungiem.

Tegoroczny Pixel 9 zostanie wyposażony w układ Tensor G4 produkowany jeszcze przez Samsunga. Będzie on powstawał prawdopodobnie jeszcze w litografii 4 nm, która jest już dojrzałym procesem. Jednak kolejny układ Google - Tensor G5 ma być już produkowany przez TSMC. Co więcej będzie powstawał w sprawdzonej już litografii 3 nm, którą Apple stosuje od premiery iPhone'ów 15. Do Pixela 10 ta technologia trafi dopiero pod koniec 2025 roku, ale i tak powinna być sporym krokiem naprzód, bo Google zamierza dokonać też większych zmian w samej specyfikacji procesora. Na szczegóły musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

źródło: 9to5Google