Pixel 5 tak samo beznadziejnie wykonany jak reszta. Wielka szkoda…

Są takie sytuacje, w których pierwsze, co się ciśnie na usta, to „a nie mówiłem?”. Niestety, zazwyczaj są to sytuacje mało wesołe, które lepiej, żeby się nie przydarzyły. Dlatego też satysfakcja z poczucia, że miało się rację jest żadna. Zwłaszcza, że dotyczy to produktu, co do którego miałem spore nadzieje. Tak, mowa tu o Pixelu 5, najładniejszym (dla mnie) telefonie z Androidem. I niestety, ale wszystko przed premierą wskazywało na to, że „referencyjny” telefon od Google będzie porażką. Przede wszystkim – wszystkie poprzednie generacje Pixeli wskazywały na to, że takie rzeczy, jak kontrola jakości u Google jest sprawą czwartorzędną. Przede wszystkim – cierpiały z powodu puchnących baterii. Użytkownicy zgłaszali też, że ich plecki samoczynnie odklejały się od korpusu. Zazwyczaj jednak takie problemy wychodziły po jakimś czasie, a nie dwa tygodnie po premierze.

W Google Pixel 5 odklejają się ekrany. Serio, Google?

Jak donosi Pocketnow, część pierwszych konsumentów, którzy kupili Google Pixel 5 zgłosiło podobne objawy. Jak się okazuje, nowy telefon z Mountain View jest tak źle złożony, że ekran już zaczyna w niektórych miejscach odchodzić od obudowy. Póki co, nie wpływa to na samo użytkowanie urządzeń, ale w oczywisty sposób jest sygnałem, że „to by było na tyle” jeżeli chodzi o jakąkolwiek wodoszczelność. Mało prawdopodobne też wydaje się, by na tych uszkodzeniach się zatrzymało. W końcu smartfon to elektronika użytkowa, wkładana i wyjmowana z kieszeni kilkadziesiąt razy dziennie. Dlatego takie uszkodzenia mają nieprzyjemną tendencję do postępowania z czasem.