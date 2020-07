Niestety ta teza nie sprawdza się w przypadku smartfonów z serii Google Pixel. Firma potrafi stworzyć cuda jeśli chodzi o oprogramowanie, pokazując jednocześnie, że w mobilnej fotografii bardzo duże znaczenie ma software. W parze nie idzie jednak hardware, co wielokrotnie widzieliśmy. Swoje problemy z ekranami miał Pixel 2 XL, bolączki miał też Pixel 3 – ubiegłoroczny Pixel 4 XL dołącza do tego grona i to z naprawdę nieprzyjemną usterką.

Glass backs on some Pixel 4 XLs are coming loose https://t.co/6rBDks6lmK pic.twitter.com/n3fCae2COJ — Android Police (@AndroidPolice) July 18, 2020

Pixel 4 XL i odklejające się szklane plecki

Użytkownicy smartfonów Pixel 4 XL zaczęli dzielić się na forach internetowych Google oraz reddit nieprzyjemnym problemem z obudową swoich urządzeń. Zaczyna się ona rozklejać, a dokładnie odchodzą szklane plecki. Wygląda to jakby trzymający je klej zaczynał puszczać w okolicach rogu, a później tracił swoje właściwości w dalszej części obudowy.

Cały czas nie wiadomo co jest bezpośrednią przyczyną problemu, sklep uBreakiFix wskazuje natomiast powiększającą się baterię, co byłoby powtórką ze smartfonów Nexus 6P.

Google nie odniosło się jeszcze oficjalnie do tego problemu, ale podobno wymienia wadliwe urządzenia. Pozostaje pytanie – czy to kwestia konkretnej serii, czy niedokładny projekt i problem może dotknąć z czasem większą grupę użytkowników. Oby był to pierwszy scenariusz. Pixel 4 XL to młody smartfon, który nie miał jeszcze pierwszych urodzin i tego typu usterki nie powinny mieć miejsca. W ogóle rozklejanie się obudowy w smartfonie za 800-1000 dolarów (aktualna cena w Polsce to 4299 za wersję z 64GB pamięci na dane) brzmi naprawdę źle i nie powinno mieć nigdy miejsca. Nie buduje też zaufania do firmy i odbija się na sprzedaży modeli kolejnych generacji.

Mieliście podobne problemy ze smartfonem? Tego typu usterki i błędy konstrukcyjne są praktycznie niemożliwe do znalezienia w krótkoterminowych testach i zauważają je dopiero użytkownicy, którzy korzystają ze smartfona przez długie miesiące. Dlatego też jestem fanem długoterminowych recenzji sprzętu, bo to właśnie one wskazują najmocniejsze i najsłabsze strony urządzeń.

