Telefony Google puchną, ale bynajmniej nie z dumy. Wstrzymać się z zamówieniem Pixela 5?

Każdy producent smartfonów musi zmierzyć się z tym, że część produktów będzie miała jakieś wady. Oczywiście, w idealnym świecie zostałyby one wyłapane na etapie kontroli jakości. Nie żyjemy jednak w idealnym świecie i wpadki się zdarzają. Gorzej jest, jeżeli wpadka nie jest jednorazowa i obejmuje większą liczbę modeli, albo, co gorsza, generacji poszczególnych modeli. Wtedy nie możemy mówić już o wpadce a po prostu o zaniedbaniu producenta. Jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o kluczowe komponenty telefonu, a do tych z pewnością możemy zaliczyć baterię. W przypadku smartfonów od Google w tym segmencie coś poszło zdecydowanie nie tak, jak powinno.

Google Pixel 4 i Pixel 3 cierpią na tę samą przypadłość

Tak właśnie jest w przypadku dwóch ostatnich generacji telefonów od Google. Odpowiedni wątek w serwisie Reddit nie przestaje się zapełniać zdjęciami smartfonów, w których bateria napęczniała tak bardzo, że wygięła plecki. Oczywiście, takie urządzenie nie nadaje się do tego, by go używać. Z jednej strony pojawiają się bowiem oczywiście problemy z utrzymaniem poziomu naładowania i samym ładowaniem, a z drugiej – taka bateria w każdej chwili może się zapalić bądź wybuchnąć. O ile takie zachowanie baterii może być uznane za „normalne” w przypadku urządzenia, które było intensywnie używane przez długi czas w trudnych warunkach, przypomnę, że mamy do czynienia z telefonami z których część nie ma jeszcze nawet roku i które były użytkowane, jak twierdzą właściciele, zawsze w perfekcyjnych warunkach.