Pixel 5 to dla mnie najładniejszy telefon z Androidem. Trzy główne powody

„Nudny”. „Wypluty z generatora smartfonów”. „Za drogi”. „Badziewie”. – to niektóre komentarze, które można przeczytać pod tekstami o premierze najnowszego telefonu od Google. I choć mówi się, że o gustach nie powinno się dyskutować, to nie da się zaprzeczyć, że w ostatnim czasie Google trochę zapracowało sobie na to, że ludzie nie ekscytują się ich telefonami jak jeszcze parę lat temu. Wystarczy nadmienić chociażby problemy z jakością wykonania – odklejające się ekrany i puchnące baterie to coś, co nie zachęca do zakupu drogiego telefonu. W nowym Pixelu 5 jest dla mnie jednak coś, co zdecydowanie mnie urzekło i choć zapewne nigdy go nie kupię (chociażby ze względu na brak polskiej dystrybucji i wysoką cenę), to będę mocno do niego wzdychał. Dlaczego? Ano dlatego, że dla mnie Google Pixel 5 to jeden z najładniejszych telefonów z Androidem, jaki kiedykolwiek powstał.

Trzy powody, dla których Pixel 5 mi się podoba:

Symetryczne ramki dookoła ekranu

Kiedy w 2017 r. zaprezentowano iPhone’a X, cały smartfonowy świat stanął na designerskiej głowie. Notcha można było łatwo skopiować, ale producenci nie za bardzo wiedzieli, co zrobić z modułem zarządzania wyświetlaczem – gdzieś w końcu trzeba było go ukryć. Apple sprytnie zawinęło wyświetlacz pod ekran, czego nie byli w stanie zrobić jego konkurenci. Ba, nawet w przypadku ekranu LCD (którego zawinąć się nie da) Apple zadbało o to, by ramki z każdej strony pozostawały równe. Tymczasem cały Androidowy świat rok w rok trzaskał kopie iPhone’ów z podbródkiem. Nie znaczy to jednak, że się poddano. Nie nie. Podbródek z całych sił próbowano zmniejszyć. Szkoda tylko, że w Photoshopie.