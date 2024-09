"Pingwin" to rozgrzewka. Batmanowych seriali będzie znacznie więcej - są konkretne plany!

"Pingwin" ma być dopiero początkiem rozwijania uniwersum kinowego "Batmana". Miłośnicy DC nareszcie otrzymują to, na co czekali od lat!

Możemy już oglądać pierwszy odcinek "Pingwina". Zarówno widzowie jak i krytycy są zgodni: serial zapowiada się świetnie i wydaje się, że uniwersum DC nareszcie dostaje telewizyjną odsłonę, na jaką czekaliśmy.

Okazuje się jednak, że "Pingwin" jest dopiero początkiem. Producent serialu (a także reżyser nowego filmu "Batman") w rozmowie z Entertainment Weekly przyznał, że ma sporo planów na rozwinięcie tamtejszego uniwersum.

Uniwersum filmowego "Batmana" będzie rozwijane w serialowej formie. Oto co o niej wiemy

Zawsze chciałem mieć pewność, że w każdym z filmów, które zrobiliśmy z Robem, głównym, emocjonalnym, wątkiem historii będzie Batman i Bruce”. Potem, kiedy rozmawiałem z Warner Bros. o podpisaniu umowy z telewizją, powiedziałem, że ekscytujące będzie dla mnie wzięcie postaci, [dla których] nie ma wystarczająco dużo miejsca w filmie, aby w pełni opisać ich historię i naprawdę się w nie zagłębić. Chcę, żeby to wszystko było rozległą epopeją kryminalną Batmana. -- powiedział Matt Reeves

Obietnice te wyglądają niezwykle ciekawie, tym bardziej że w Gotham roi się od interesujących bohaterów, których historie ciekawie będzie oglądać w nieco rozwiniętej formie. Tym bardziej, że serial jakościowo stoi na bardzo wysokim poziomie. Takim, który idealnie współgra ze swoim filmowym rodzeństwem, co niezwykle cieszy i zaostrza apetyt na więcej.

Na więcej informacji musimy jeszcze zaczekać

Wiadomo, że coś będzie się działo i są plany -- na konkrety trzeba będzie jednak zaczekać. Ale spokojnie, póki co nie bardzo mamy powody do narzekania: co tydzień możemy oglądać nowe odcinki "Pingwina", zaś w październiku 2026 na ekrany trafi kolejny film z Batmanem. A kto wie, może jeszcze przed filmem dostaniemy kolejny serial?