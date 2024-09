Nowy sezon uwielbianego serialu i filmowe hity w październiku

Październik w CANAL+ online zapowiada się naprawdę interesująco, ponieważ przed nami m. in. premiera wyczekiwanego nowego sezonu polskiego "The Office" i kilka solidnych filmowych produkcji.

Jednym z najbardziej oczekiwanych powrotów jest czwarty sezon serialu "The Office PL". Serial, który zdobył serca widzów swoją adaptacją kultowego formatu, ponownie przenosi nas do biura siedleckiej firmy Kropliczanka. Michał Holc, grany przez Piotra Polaka, kontynuuje swoje absurdalne i komiczne próby zarządzania zespołem. W nowym sezonie zobaczymy, jak Holc stara się utrzymać swoich pracowników jako jedną, wielką rodzinę, mimo licznych wyzwań i biurowych absurdów. Do obsady powracają również Adam Woronowicz jako Dariusz Wasiak oraz Vanessa Aleksander jako Patrycja. Serial nie tylko bawi, ale także celnie wyśmiewa realia polskiego korpożycia.

Co obejrzeć na CANAL+ online październik 2024

Kolejną nowością serialową jest "Punkt wrzenia", który przenosi nas do świata gastronomii. Głównym bohaterem jest Andy Jones, szef kuchni w prestiżowej londyńskiej restauracji, grany przez Stephena Grahama. Andy zmaga się z problemami personalnymi, inspekcją sanitarną oraz niespodziewaną wizytą krytyka kulinarnego. Serial doskonale oddaje stres i presję, z jakimi muszą radzić sobie pracownicy gastronomii, a także ukazuje ich osobiste dramaty i relacje. W obsadzie znaleźli się również Vinette Robinson jako Carly oraz Jason Flemyng jako Alastair Skye. To zdecydowanie propozycja dla fanów "The Bear".

Wśród filmowych premier na uwagę zasługuje "Back to Black. Historia Amy Winehouse". Film biograficzny, reżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, opowiada historię życia i kariery ikonicznej wokalistki Amy Winehouse. W rolę Amy wciela się Marisa Abela, a jej ojca Mitcha gra Eddie Marsan. Film ukazuje zarówno jej muzyczny geniusz, jak i osobiste zmagania z nałogami i trudnymi relacjami. Produkcja skupia się na latach spędzonych w londyńskim Camden oraz drodze do światowej sławy, oferując bezkompromisowe spojrzenie na machinę sławy i jej wpływ na życie artystki.

Jeśli chodzi o horrory sci-fi, to widzowie pewnie będą wyczekiwać premiery filmu "Gniazdo pająka". Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku, gdzie podczas burzy śnieżnej tajemniczy obiekt spada z nieba i przebija ścianę apartamentowca. Dwunastoletnia Charlotta, grana przez Alylę Browne, odkrywa gigantycznego pająka, który zaczyna pożerać zwierzęta i ludzi. W obliczu zagrożenia Charlotta i jej rodzina muszą stawić czoła bestii. W obsadzie znaleźli się również Ryan Corr jako Ethan oraz Penelope Mitchell jako Heather.

Wśród październikowych nowości jest też polski film "Biała odwaga" - dramat wojenny osadzony w latach 30. na Podhalu. Film opowiada historię dwóch braci, Jędrka i Maćka Zawratów, którzy stają po przeciwnych stronach barykady podczas niemieckiej okupacji. Jędrek, grany przez Filipa Pławiaka, decyduje się na współpracę z Niemcami, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej Bronki, granej przez Sandrę Drzymalską. Maciek, w którego wciela się Julian Świeżewski, zdecydowanie odrzuca propozycję kolaboracji.

Ponadto na CANAL+ online pojawią się także "Horror Story" i "Milli Vanilli. Przekręt stulecia". Pierwszy z nich to przewrotna komedia o wchodzeniu w dorosłość, pełna ekscentrycznych postaci, które wprowadzają w życie głównego bohatera chaotyczną mieszankę horroru i komedii. Główną rolę Tomka, świeżo upieczonego absolwenta bankowości, gra Jakub Zając, a w obsadzie znaleźli się także Michalina Olszańska i Marian Opania. Ten drugi opowiada prawdziwą historię spektakularnej kariery duetu Milli Vanilli, który wstrząsnął światem muzyki lat 80. W rolach głównych występują Tijan Njie jako Robert Pilatus i Elan Ben Ali jako Fabrice Morvan, a film ukazuje ich drogę do sławy oraz skandal związany z odkryciem, że nie śpiewali na swoich nagraniach.

Nowe filmy i seriale na CANAL+ online październik 2024