To koniec współdzielenia Disney+. Chcesz oglądać? Dopłać

Disney+ wprowadził dodatkowe restrykcje związane ze współdzieleniem konta na popularnym serwisie VOD. To koniec taniego dostępu do bogatej biblioteki filmów i seriali przez kilku znajomych. Ci, jeśli będą chcieli oglądać, będą musieli zapłacić więcej.

O tym, że popularne serwisy VOD nie lubią, gdy współdzielimy konta z innymi, nie jest żadną tajemnicą. Netflix swoje własne restrykcje już wprowadził i najwyraźniej to się opłaciło, gdyż serwis VOD stale notuje zyski i nowych subskrybentów. W ślad za najpopularniejszą platformą streamingową idzie konkurencja, która również decyduje się na radykalne kroki, licząc na jeszcze większe pieniądze. Tym razem jest to Disney+, które wprowadzenie zakazu współdzielenia kont z innymi zapowiadał już jakiś czas temu.

Od tego tygodnia użytkownicy Disney+ ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, czy krajów europejskich otrzymywać będą powiadomienia i maile z informacją o wprowadzonych nowych restrykcjach, których skutkiem będzie ukrócenie procederu współdzielenia konta z innymi. Jak czytamy na oficjalnych stronach usługi, Disney+ nie można udostępniać osobom spoza naszego gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe to zbiór urządzeń powiązanych z głównym miejscem zamieszkania użytkownika, z których korzystają zamieszkujące tam osoby. Osoba spoza gospodarstwa domowego może założyć własne konto, aby oglądać Disney+, lub może zostać dodana jako Dodatkowy użytkownik. Mamy więc do czynienia z tym samym zabiegiem, z którego wcześniej skorzystał Netflix. Jeśli będziemy chcieli "współdzielić" konto, będziemy mogli to zrobić, o ile do niego dopłacimy.

To koniec współdzielenia Disney+. Chcesz oglądać? Zapłać więcej

Jeśli Twoje urządzenia podłączone do telewizora są używane poza gospodarstwem domowym, może pojawić się komunikat o braku urządzeń w gospodarstwie domowym. Jeśli zobaczysz komunikat „Ten telewizor prawdopodobnie nie należy do gospodarstwa domowego Disney+ dla tego konta”, wybierz ZAKTUALIZUJ GOSPODARSTWO DOMOWE, aby zaktualizować bieżącą lokalizację jako nowe gospodarstwo domowe. Jednorazowy kod dostępu zostanie wysłany na adres e-mail podany na koncie w celu potwierdzenia aktualizacji.

– czytamy na stronach pomocy technicznej Disney+. Dodanie osoby spoza gospodarstwa domowego do subskrypcji Disney+ jest możliwe poprzez skorzystanie z opcji Dodatkowy użytkownik Disney+. Za dodatkowego użytkownika trzeba zapłacić 17,99 zł miesięcznie. Ograniczony on jest do jednego profilu i może oglądać oraz pobierać pliki tylko na jedno urządzenie jednocześnie. Co ważne, do każdej subskrypcji może być dopisany wyłącznie jeden dodatkowy użytkownik.