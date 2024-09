Zapytali twórcę "Wednesday" o trzeci sezon. Odpowiedź może zaskoczyć

"Wednesday" to jeden z największych hitów Netfliksa jeśli chodzi o ich własne produkcje. Po tym jakim viralowym hitem stał się serial, odpowiedź na pytanie o drugi sezon nie była "czy", a raczej "kiedy". Teraz jednak, gdy mamy coraz więcej wieści na temat kontynuacji i jest ona tuż za rogiem, pojawiają się pytania na temat tego co czeka nas dalej.

Odpowiedział na nie w dość... zawoalowany sposób jeden z twórców serii, Al Gough. Odpowiedź która padła w wywiadzie dla wielu może okazać zaskakująca. Myślę jednak, że nie ma powodów by czuć się zawiedzionym.

Al Gough nie ukrywa, że praca nad "Wednesday" to masa frajdy - i pomysłów na to jak dalej może skręcić historia nie brakuje. Ani z jego strony, ani ze strony drugiego współtwórcy: Milesa Millara. Zaznaczył on jednak, że praca nad takimi tworami ewoluuje - i zarówno kierunek dalszego opowiadania historii, jak i kwestia "czy" w ogóle one powstaną nie są jeszcze jednoznaczne.

Zawsze jest trochę... To nigdy nie jest jedno albo drugie. To nie jest tak, że „Och, robimy tylko jedno ciasto w tym sezonie, a potem wymyślimy następne ciasto w następnym sezonie”. Myślę, że to, co się dzieje, to luźny pomysł, i robiliśmy to ze Smallville, mieliśmy drogowskazy. A potem, gdy rozwijasz sezon, pewne rzeczy zaczynają się pojawiać, a następnie zdajesz sobie sprawę, że „Och, to interesująca historia” lub „To jest coś”, a następnie może to doprowadzić cię do sezonu 3. Myślę, że tutaj znowu mamy drogowskazy, pomysł na to, gdzie chcemy dotrzeć w każdym sezonie, ale potem otwieramy go również na to, kiedy przerywamy sezon, widzimy, jakie historie są dla nas interesujące, jakie postacie są interesujące. Potem, kiedy zaczynasz kręcić i mówisz: „Okej.