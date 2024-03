Czy ten serial potrzebuje Batmana? Zobaczcie sami!

Nowy teaser "Pingwina" z Colinem Farrellem w roli głównej został właśnie opublikowany przez platformę Max, która już w czerwcu pojawi się w Polsce. Zapowiadając nowy serial Warner Bros. Television i DC Studios otwarty zostaje zupełnie nowy rozdział, ponieważ do tej pory w uniwersum "The Batman" istniał tylko film z Robertem Pattinsonem jako Bruce Wayne/Batman.

Pingwin - zwiastun serialu. Data premiery na Max

Premiera serialu określanego jako kryminał kontynuujący historię rozpoczętą przez "The Batman" Matta Reevesa, jest planowana na jesień i będzie dostępna na platformie MAX. Produkcja składać się będzie z ośmiu odcinków, koncentrujących się głównie na postaci graniej przez Farrella, czyli Oswalda Cobblepota.

W obsadzie znajdą się również Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown i Michael Zegen. Twórcami serialu są Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell oraz scenarzystka i showrunnerka Lauren LeFranc. Odcinki 1-3 będą reżyserowane przez Craiga Zobela oraz Billa Carraro.

Zwiastun serialu prezentuje tam sam mroczny i gęsty klimat, który pamiętamy z filmu, co na pewno spodoba się fanom produkcji Reevesa. Czy "Pingwin" utrzyma poziom filmu - o to chyba nie musimy się martwić, ponieważ pierwsza zapowiedź pokazuje, jak poważnie potraktowano ten projekt i nic nie wskazuje, by miał on rozczarować. Farell udowodnił, że potrafi zniknąć grając Pingwina, a serial prawdopodobnie pozwoli tylko rozwinąć skrzydła temu bohaterowi.

Inne seriale oparte na komiksach DC

Serial "Pingwin" jest kolejną produkcją opartą na postaciach z uniwersum DC, stworzonych przez Boba Kane’a i Billa Fingera. Wcześniej oglądaliśmy m. in. "Gotham" czy "Flasha", a także niezłych "Tytanów". Powstało też sporo innych produkcji, ale nie były powiązane z którymkolwiek filmowym uniwersum. Serial "Pingwin" realizują 6th & Idaho Productions i Dylan Clark Productions we współpracy z Warner Bros. Television, a Daniel Pipski jest jednym z producentów wykonawczych.