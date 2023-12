Twórca Batmana dostarczy kolejny hit. Nowy serial częścią uniwersum!

To bardzo dobre wieści dla każdego fana! Nadchodzi nowy serial, który będzie częścią nowego uniwersum, a za projekt odpowiada człowiek, który nakręcił świetną wersję Batmana.

Serial Arkham Asylum częścią DCU

Ogłoszony nowy serial zatytułowany "Arkham Asylum", który będzie spin-offem filmu "The Batman" z zeszłego roku, ma być częścią uniwersum DCU. Informacje te zostały potwierdzone przez solidne źródła, jak choćby portal Screen Rant, który przekazał informacje na podstawie wiadomości Jamesa Gunna na Threads.

Serial "Arkham Asylum" przeniesie widzów do mrocznych korytarzy słynnego zakładu psychiatrycznego dla przestępców znanych z komiksów Batmana. To miejsce, w którym odbywają się najbardziej tajemnicze i niebezpieczne eksperymenty na umysłach przestępców, a także siedziba niektórych najbardziej ikonicznych postaci z uniwersum Batmana.

O czym opowie serial Arkham Asylum?

Głównym bohaterem serialu będzie nieuchwytny detektyw, który wkracza do Arkham Asylum, aby rozwiązać skomplikowane zagadki związane z przestępcami umysłowymi. Widzowie będą świadkami nie tylko zaskakujących zwrotów akcji, ale także wnikliwych psychologicznych portretów postaci, które stawiają czoło swoim wewnętrznym demonom.

Producentem wykonawczym projektu jest zasłużony dla fanów Batmana Matt Reeves, reżyser "The Batman". To powinno zagwarantować, że "Arkham Asylum" będzie utrzymane w charakterystycznym dla Reevesa mrocznym stylu, który zdobył uznanie po takich filmach jak odsłony trylogii "Planeta małp" czy wspominany "The Batman".

To koniec DCEU. Czas na nowe uniwersum

Warto zauważyć, że premiera serialu "Arkham Asylum" zbiegnie się z zakończeniem aktualnej linii czasowej DCEU. James Gunn, będący współtwórca DC Studios, prowadzi uniwersum kierunku nowej ery superbohaterów na dużym i małym ekranie. Pierwszym kamieniem milowym będzie film "Superman: Legacy", który nie tylko stanowić będzie solidne fundamenty dla DC Universe, ale także otworzy drzwi do nowego rozdziału w historii produkcji od DC.